Soins de santé: le chef de l’AMC pousse le système national de suivi du personnel

Un système national de suivi des travailleurs de la santé – avec des informations sur la formation qu’ils ont, où ils se trouvent et quels sont leurs plans de carrière – ferait une « différence significative » pour relever les futurs défis de dotation, le président de l’Association médicale canadienne (CMA) dit.

S’adressant à Your Morning de CTV jeudi, la Dre Katharine Smart a déclaré que le système de santé faisait face à une grave «crise» des ressources humaines, qui, selon elle, est en grande partie due à un manque de planification.

Avec une grande partie des données de dotation cloisonnées à travers le pays, Smart a déclaré qu’avoir une «lentille» nationale sur qui est nécessaire dans le système et où, aiderait à la planification future.

“Une partie de la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd’hui est que nous n’avons pas bien planifié, et maintenant, tout à coup, nous sommes pris sans redondance dans le système”, a-t-elle déclaré.

Ce manque de planification, ainsi qu’une “énorme attrition” parmi les infirmières et les médecins, a créé un “environnement de travail pénible pour les gens”, a ajouté Smart.

L’AMC a inclus l’idée d’une stratégie nationale des ressources humaines en santé dans le cadre d’une série de solutions proposées, publiées mercredi, pour faire face à la « crise » actuelle des soins de santé.

Les propositions de l’AMC surviennent alors que les derniers chiffres sur l’emploi de Statistique Canada, publiés le 5 août, montrent que le nombre de personnes travaillant dans les soins de santé et l’assistance sociale a diminué pour le deuxième mois consécutif en juillet, en baisse de 22 000. Toutefois, l’emploi dans l’industrie a peu varié par rapport au même mois l’an dernier.

Il y avait également 143 400 postes vacants dans les soins de santé et l’assistance sociale en mai, en hausse de 20 % par rapport à mai 2021, selon StatCan.

Alors que certaines provinces ont récemment annoncé des efforts pour essayer d’intégrer davantage de personnel de santé dans le système, y compris des infirmières formées à l’étranger, Smart a déclaré qu’un autre défi consiste à essayer de retenir les personnes qui travaillent souvent dans de mauvaises conditions.

“Je pense donc que si nous ne prenons pas au sérieux la compréhension et la résolution de la crise des ressources humaines en santé, nous allons continuer à voir une détérioration de la qualité des soins dans notre pays et nous allons continuer à perdre des gens de le système, et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre », a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne.