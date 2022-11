Soins de santé en Colombie-Britannique: l’hôpital de Surrey est «débordé» alors que les enfants reçoivent des médicaments de couloir

L’augmentation du nombre d’enfants malades a amené le Surrey Memorial Hospital de la Colombie-Britannique à voir quatre fois plus de patients que le service d’urgence pour lequel il a été conçu et 100 enfants de plus par jour que l’an dernier, ce qui en fait l’une des unités pédiatriques les plus achalandées au pays.

Une grande partie de l’attention pendant le pic d’automne des virus respiratoires chez les enfants a été dirigée vers le BC Children’s Hospital, où ils ont activé un débordement des services d’urgence mardi, mais Surrey fait face à une situation beaucoup plus grave.

« Les urgences pédiatriques sont débordées depuis un certain temps maintenant et nous nous sommes étendus au côté adulte, où nous utilisons actuellement deux lits de traitement », a déclaré le Dr Randeep Gill, médecin urgentiste au SMH.

“Nous voyons environ 250 enfants par jour pendant la vague, mais il a été construit pour 72 visites de patients par jour.”

Gill dit qu’avec seulement 12 salles de traitement au service des urgences, ils traitent les patients « partout où nous le pouvons », avec des enfants qui attendent dans les couloirs et certaines évaluations cliniques ont lieu dans la salle d’attente. Il n’y a que 16 lits d’admission pour un traitement de nuit.

Le BC Children’s Hospital dispose de 35 salles de traitement dans son service d’urgence et ne voit que 165 enfants par jour.

CTV News a parlé avec un certain nombre de pédiatres hospitaliers au cours des dernières semaines qui ont tous décrit avoir vu des maladies plus graves chez les enfants cette année que d’habitude pour la saison respiratoire d’automne. Gill est d’accord et a révélé qu’ils devaient réanimer certains de ces enfants.

“(La réanimation) se produit très fréquemment ici”, a-t-il déclaré à propos du service des urgences pédiatriques de l’hôpital.

“La première cause de décès cardiaque est l’insuffisance respiratoire. Lorsque les poumons sont infectés par un virus, les enfants décompensent le plus rapidement de l’insuffisance respiratoire, nous voyons donc également un nombre important de ces cas.



DES PARENTS FRUSTRÉS ET PEUR

Les enfants gravement malades nécessitent des soins de nuit et parfois même des soins prolongés dans l’unité de soins intensifs pédiatriques (USIP), ce qui a entraîné l’annulation d’opérations chirurgicales programmées pour d’autres enfants, y compris ceux dont la vie est en danger.

Certains enfants qui ont besoin d’un traitement médical non urgent sont évincés de l’hôpital car le système semble échouer dans tous les cas, sauf les plus graves.

“Elle souffre”, une maman que CTV News identifie uniquement comme Janice l’a dit à propos de sa fille, qui attendait de voir un médecin au service des urgences du BCCH depuis plus de cinq heures. Des photos de l’enfant montrent un abcès massif dépassant de son crâne et des cheveux tressés.

“Nous sommes allés au Surrey Memorial hier, après y être allés la veille et ils ne pouvaient pas comprendre ce qui n’allait pas chez elle”, a déclaré Janice, dont l’enfant avait de la fièvre. “La veille, nous y étions allés et ils nous ont renvoyés à la maison à 3 heures du matin parce qu’il n’y avait pas de lit là-bas, pas de lit à Abbotsford, pas de lit au (BC) Children’s Hospital.”

La mère et l’enfant étaient épuisés, et Janice était émue lorsqu’elle a dit : « c’est frustrant parce que j’ai juste besoin d’aide pour elle. J’en ai marre d’aller à l’hôpital encore et encore.



L’HÔPITAL POUR ENFANTS DE LA C.-B. MINIMISE LA SITUATION

Malgré une note de service interne qualifiant l’afflux de jeunes patients de « tempête » de la maladie, le directeur exécutif des opérations cliniques du BCCH a minimisé la situation, qualifiant leur charge de patients de « plutôt normale selon les saisons ».

Lorsque CTV News a souligné que les attentes de 12 heures étaient devenues normales, ce qui n’était pas le cas auparavant, Christy Hay a suggéré qu’un nouveau système de dossiers électroniques avec des rapports publics rendait ces attentes plus visibles, mais a reconnu que le système ralentissait également le processus pour les travailleurs de la santé. .

Hay a initialement déclaré qu’il y avait 55 espaces de soins dans le service d’urgence du BCCH, mais lorsqu’il a été pressé, il a admis que “nous exploitons actuellement environ 35 de ces espaces de soins cliniques avec le personnel actuel”.

À propos du débordement du service des urgences, elle l’a appelé une «clinique satellite que nous dotons de nos pédiatres et de notre personnel infirmier» pour les cas moins urgents, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils voyaient si peu de patients par rapport à SMH avec plus de ressources, elle a affirmé les besoins des patients ne sont pas les mêmes.

“Nous voyons beaucoup de patients avec une acuité plus élevée”, a déclaré Hay. « Nous acceptons certainement des patients d’autres hôpitaux, car nous sommes le seul centre de traumatologie de niveau 1 pour la pédiatrie dans la province et nous sommes le seul hôpital quaternaire de la Colombie-Britannique.

Mais c’est un problème qui a été la cause de beaucoup de consternation au sud de la Frase. La Surrey Memorial Hospital Foundation a suivi le financement et indique que, par habitant, les résidents de Vancouver Coastal Health reçoivent 3 033 $ par personne contre seulement 2 229 $ à Fraser Health.

« (L’unité pédiatrique de l’hôpital Surrey Memorial) disposait de 24 lits de nuit financés et ce nombre est maintenant tombé à 16. Donc, beaucoup d’enfants gravement malades, nous devons les envoyer au BC Children’s Hospital », a déclaré Gill. “C’est extrêmement frustrant de voir que nous sommes la ville qui connaît la croissance la plus rapide, mais nous ne sommes pas en mesure de prendre soin de nos enfants dans notre ville.”