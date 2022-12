Soins de santé en Colombie-Britannique : des années d’attente pour une chirurgie

Un homme de Chilliwack, en Colombie-Britannique, qui attend depuis quatre ans une opération au dos voit lentement sa santé et sa qualité de vie se détériorer.

Glen Millard, 76 ans, qui a une ferme d’agrément, dit qu’une vie d’usure l’a laissé avec plusieurs disques manquants et des vertèbres endommagées.

“Cela devient ce que j’appellerais paralysant maintenant”, a déclaré Millard à CTV News.

Millard, qui marche avec des béquilles au coude, dit que la douleur s’est aggravée au cours de chacune des quatre dernières années.

“Je suis si lent à me lever et à faire ce vers quoi je me dirige, en essayant de faire”, a-t-il déclaré.

Millard dit qu’un spécialiste lui a dit que la chirurgie serait majeure, avec une longue convalescence.

Il savait qu’une fois la pandémie de COVID-19 frappée, cela prendrait plus de temps, mais il attend maintenant depuis quatre ans.

Millard a dit qu’on lui avait dit qu’il était sur une liste d’attente de 15 000 personnes, mais dit qu’il n’a pas été en mesure de déterminer exactement où se trouve son nom sur cette liste.

“Ils ont dit que nous ne savions pas”, a-t-il dit, décrivant la réponse qu’il a reçue à ses questions.

“Eh bien, cela n’aide pas”, a ajouté Millard.

Il dit également que son chirurgien a été informé que les médecins avaient reçu pour instruction de ne pas effectuer de procédures qui nécessiteraient plus d’une nuit.

CTV News a contacté le ministère de la Santé pour lui demander si cela est vrai, mais n’a pas encore reçu de réponse.

L’amie proche de Millard, Clara Hooper, a même écrit une lettre au ministre de la Santé Adrian Dix récemment, mais dit qu’ils n’ont rien entendu en retour.

“Je suis très déçu du système de santé”, a déclaré Hooper.

« Il y a beaucoup de bonnes personnes qui travaillent, il y a beaucoup d’infirmières formidables. Mais cela ne fonctionne pas pour beaucoup de gens »,

Hooper dit qu’il a été difficile de voir son ami lutter alors que sa santé décline.

“C’est déchirant, c’est littéralement déchirant, de savoir qu’il a du mal à se lever dans la journée, de savoir qu’il peut à peine bouger et que la douleur est si intense”, a-t-elle déclaré à CTV News.

Millard, qui se bat chaque jour avec de fortes doses d’analgésiques, dit que cela pourrait être catastrophique s’il ne se fait pas opérer rapidement.

“Ça va se détériorer pour que je ne puisse plus bouger”,