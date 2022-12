Soins de santé au N.-B. : une femme de 88 ans placée en salle de fournitures

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

La fille d’une femme de 88 ans qui a passé une partie de jeudi dans la salle des fournitures d’un hôpital surpeuplé du Nouveau-Brunswick se dit alarmée par le manque d’espace dans le système de santé de la province.

Karen Totten a pris quelques images de sa mère Irene MacNeill de Barnesville, au Nouveau-Brunswick, allongée dans la salle des fournitures de l’Hôpital régional de Saint John, avec un drap suspendu pour lui donner un peu d’intimité et portant des lunettes noires pour l’aider à se reposer dans une zone où les lumières ne pouvait pas être atténué.

Totten, une résidente de 65 ans d’Upham, au Nouveau-Brunswick, dit qu’elle a rendu publiques les images troublantes parce qu’elle est devenue alarmée par les pénuries de personnel, le long temps d’attente pour que sa mère reçoive un lit en maison de retraite et le manque d’espace à l’hôpital.

Elle dit qu’elle a trouvé sa mère allongée dans la zone d’approvisionnement jeudi après que MacNeill ait été déplacée de sa chambre parce qu’elle était nécessaire pour un patient qui avait besoin d’accéder à des réserves d’oxygène.

Totten dit qu’elle et son père, John MacNeill, ont quitté l’hôpital en larmes après avoir observé la situation d’Irene MacNeill.

Totten dit qu’elle a appris après son départ que MacNeill avait été déplacée dans sa propre chambre, mais se demande ce qui se serait passé si elle n’était pas venue lui rendre visite.

Un porte-parole de l’autorité sanitaire Horizon n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La Coalition pour les droits des personnes âgées et des résidents des foyers de soins a publié un rapport plus tôt cette semaine sur la base de données compilées à partir des listes d’attente régionales des foyers de soins. Il a révélé qu’il y a actuellement 833 personnes en attente d’une place dans un foyer de soins infirmiers du Nouveau-Brunswick, et de celles-ci, 483 occupent un lit d’hôpital.

Totten a déclaré que sa mère, qui souffrait de dégénérescence maculaire aux yeux, était hospitalisée depuis près de 90 jours en attente d’une place dans une maison de retraite depuis qu’elle est tombée dans la maison familiale et s’est blessée.

Rebecca Howland, porte-parole du ministère du Développement social, a déclaré dans un courriel qu’il est important de rappeler que certains patients en attente dans les hôpitaux “nécessitent un niveau de soins élevé, qui ne peut être accessible que dans des établissements tels que les maisons de retraite”.

“Le département a ajouté du personnel aux équipes hospitalières pour aider au processus de sortie. Ils aident à trouver des solutions alternatives, le cas échéant, y compris des placements provisoires et des options de soutien à domicile sûr pour les personnes en attente d’un placement en soins de longue durée”, a-t-elle écrit.

Elle a ajouté que la liste d’attente des foyers de soins «change fréquemment», avec environ 150 nouveaux résidents accédant à des lits de foyers de soins au Nouveau-Brunswick chaque mois.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 décembre 2022