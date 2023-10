Soins de santé au Manitoba : Kinew dit qu’un plan est possible sans plus de dollars fédéraux

Le premier ministre désigné du Manitoba, Wab Kinew, affirme que son plan visant à améliorer le système de santé et à réduire les temps d’attente dans sa province peut aller de l’avant sans fonds fédéraux supplémentaires.

Kinew — qui dit avoir l’intention de former un gouvernement dans les prochaines semaines — a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une entrevue diffusée dimanche, que l’accord de financement bilatéral entre le gouvernement fédéral et le Manitoba signé en février dernier devrait tenir compte des changements qu’il envisage d’apporter. .

« Je pense que les engagements que nous avons pris peuvent être exécutés dans le cadre du cadre budgétaire existant », a-t-il déclaré.

Kinew et le NPD du Manitoba ont remporté suffisamment de sièges pour former un gouvernement majoritaire après une campagne fortement axée sur les soins de santé. Le premier ministre désigné s’est engagé à recruter 400 médecins sur cinq ans, 200 ambulanciers paramédicaux sur quatre ans et 300 infirmières sur deux ans.

« Bien sûr, nous demanderons toujours au gouvernement fédéral de contribuer sa juste part en matière de soins de santé », a également déclaré Kinew. « Et nous savons que la part fédérale dans la prestation des soins de santé a diminué au cours des dernières décennies. Nous allons donc évidemment continuer à faire pression pour obtenir un investissement accru de la part du niveau fédéral.

« Mais il n’y a aucune excuse pour l’inaction à l’heure actuelle », a-t-il ajouté.

Les provinces réclamaient depuis longtemps que le gouvernement fédéral augmente les fonds du Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 22 à 35 pour cent des coûts des soins de santé, soit environ 28 milliards de dollars supplémentaires par an.

En février, après des mois de négociations, le gouvernement fédéral s’est engagé à augmenter le financement accordé aux provinces et aux territoires de 196,1 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, avec 46,2 milliards de dollars de nouveau financement.

L’offre comprenait à la fois des augmentations du montant prévu au budget pour passer par le TCS, ainsi que des accords bilatéraux depuis signés avec chaque province et territoire, même si, dans l’ensemble, elle était nettement inférieure à ce que les premiers ministres avaient demandé.

Kinew a déclaré cette semaine lors de sa conversation postélectorale avec le premier ministre Justin Trudeau qu’il avait souligné que les soins de santé étaient sa priorité « numéro un ».

« Il a présenté ses priorités, mais j’ai été très prompt à dire que les soins de santé étaient ma priorité », a déclaré Kinew.

« J’ai également partagé avec le premier ministre mon point de vue selon lequel le gouvernement fédéral est le berger de la Loi canadienne sur la santé et, par conséquent, est un acteur très important lorsqu’il s’agit de garantir l’accès universel à tous les Canadiens.

Lorsqu’on lui a demandé si l’amélioration des temps d’attente pour les Manitobains inclurait la livraison privée, Kinew a répondu « qu’il s’agit de trouver un équilibre entre les différents acteurs », mais que la façon d’y parvenir est « en respectant les principes de la Loi canadienne sur la santé ».

« Et je suis fermement convaincu que la façon de réduire ces temps d’attente consiste à investir dans le système public », a-t-il également déclaré.

Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé devraient rencontrer cette semaine des représentants du gouvernement fédéral, dont le ministre de la Santé, Mark Holland.



Avec des fichiers de Stephanie Ha, productrice principale de la période des questions de CTV, et de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca.