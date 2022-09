Soins de santé au Canada : problèmes d’accès à des soins en temps opportun

Selon un nouveau rapport d’Angus Reid, deux Canadiens sur cinq affirment n’avoir pas eu accès aux services de santé essentiels au cours des six derniers mois.

L’étude, qui a interrogé près de 3 500 Canadiens et Américains combinés, a également révélé que la confiance des Canadiens dans notre système de santé est actuellement inférieure à la confiance des Américains dans le leur, les Américains étant moins susceptibles de signaler des problèmes d’accès aux soins.

Ces données viennent au milieu de rapports croissants de fermetures de services d’urgence, d’arriérés pour les chirurgies, de longs temps d’attente et de personnel hospitalier saignant alors que le système de santé du Canada a du mal à se maintenir. Le système de santé universel du Canada est depuis longtemps une source de fierté nationale, mais la pandémie exacerbant les problèmes de dotation existants, les experts affirment que les failles de notre système ont été ignorées pendant trop longtemps.

Cette nouvelle étude a noté les réponses des Canadiens et les a triées en trois catégories qui reflétaient leur niveau d’accès aux soins dans son ensemble – ceux qui avaient un accès confortable, ceux qui avaient des difficultés à accéder aux soins et ceux qui avaient des difficultés chroniques à accéder aux soins.

Selon les chercheurs, seulement 15 % des Canadiens interrogés se situent dans le niveau d’accès confortable, tandis que 31 % ont déclaré éprouver des difficultés et 29 % ont éprouvé des difficultés chroniques.

Les 26 % restants des Canadiens interrogés n’avaient pas eu besoin d’accès aux soins de santé au cours de la période de six mois examinée par l’enquête.

Appliqué à l’ensemble de la population canadienne, cela pourrait signifier que jusqu’à 18,7 millions de Canadiens pourraient avoir des difficultés à accéder aux soins de santé.

Les dommages causés au système de santé canadien sont également soulignés par les données d’enquête auprès des Américains, qui sont actuellement beaucoup moins susceptibles de signaler des problèmes de souffrance en essayant d’accéder aux soins de santé, selon l’étude.

Interrogés sur leur niveau de confiance quant à leur capacité à obtenir des soins en cas d’urgence, seulement 37 % des Canadiens étaient convaincus qu’ils pouvaient accéder à des soins d’urgence en temps opportun, comparativement à 70 % des Américains interrogés.

Il est important de noter que les enquêtes se sont concentrées sur l’accès aux soins, et non sur les résultats cliniques, et ne fournissent pas de mesure de la qualité des soins reçus par les patients.

LES CANADIENS PRÉOCCUPÉS PAR L’ACCÈS AUX SOINS

L’étude est composée de données recueillies dans le cadre de deux sondages en ligne en août 2022 – l’un auprès de 2 279 Canadiens membres des forums Angus Reid et l’autre auprès de 1 209 Américains membres des forums Angus Reid USA. Angus Reid Forums est une fondation de recherche sur l’opinion publique exploitée en ligne.

Les rendez-vous chez un spécialiste ou les interventions chirurgicales étaient les types de soins de santé auxquels les Canadiens avaient le plus de difficulté à accéder — plus de la moitié de ceux qui avaient besoin de ces soins avaient de la difficulté à y accéder, et environ 5 % ont déclaré qu’il était impossible d’obtenir le rendez-vous ou l’opération dont ils avaient besoin .

Les tests de diagnostic et les traitements non urgents étaient plus faciles d’accès, mais un pourcentage élevé éprouvait encore des difficultés, 41 % des Canadiens éprouvant des difficultés à accéder à un test.

Les jeunes ont également plus d’obstacles à l’accès aux rendez-vous chez un spécialiste ou à l’obtention d’un test de diagnostic, selon l’étude. Environ 70 % de ceux qui ont eu du mal ou de l’impossibilité d’accéder à un rendez-vous chez un spécialiste au cours des six derniers mois appartenaient à la tranche d’âge des 18 à 34 ans.

L’étude a également examiné l’impact sur la communauté au-delà de l’individu.

La plupart des Canadiens connaissent un ami ou un membre de leur famille qui a récemment eu des difficultés avec le système de santé — selon les données, près de trois Canadiens sur quatre connaissent au moins une personne qui a reçu des soins médicaux inadéquats au cours des six derniers mois.

Environ 57 % des Canadiens disent que leurs amis ou leurs proches ont attendu longtemps pour obtenir un rendez-vous, et un tiers des Canadiens interrogés ont déclaré connaître quelqu’un qui a attendu longtemps pour des soins d’urgence.

La moitié des Canadiens ont déclaré que ces soins inadéquats avaient de graves conséquences sur la santé de l’être cher en question, selon le sondage.

Au milieu de cette tourmente, la confiance des Canadiens dans le système de santé semble s’effondrer, ont constaté des chercheurs, 61 % d’entre eux déclarant qu’ils n’étaient pas convaincus de pouvoir obtenir un accès rapide à l’aide en cas d’urgence.

L’étude a noté que la confiance est la plus faible dans le Canada atlantique, où 27 pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient pas du tout convaincus que les soins d’urgence seraient opportuns, et 38 pour cent ont déclaré qu’ils n’étaient pas si confiants.

En revanche, la partie américaine des données a révélé que les Américains interrogés étaient moins susceptibles de signaler des difficultés d’accès aux soins et étaient plus susceptibles d’être convaincus qu’ils pouvaient accéder aux soins en temps opportun.

CANADA CONTRE. NOUS

Selon l’étude, les Canadiens étaient presque trois fois plus susceptibles que les Américains de dire qu’un être cher ne pouvait pas subir de test de diagnostic et quatre fois plus susceptibles de déclarer qu’un être cher ne pouvait pas subir de chirurgie. Alors que 40 % des Américains interrogés ont trouvé qu’il était « très facile » d’accéder aux soins d’urgence, seulement 13 % des Canadiens ont dit la même chose.

La comparaison est frappante, car dans le passé, le Canada a constamment surclassé les États-Unis dans les classements des systèmes de soins de santé du monde entier.

Même lorsque le Canada a obtenu de mauvais résultats par rapport à d’autres pays à revenu élevé dans un rapport de 2021 du Fonds du Commonwealth, il a quand même obtenu un score nettement meilleur que les États-Unis, dont le système de santé privé a longtemps été critiqué à l’interne et à l’étranger pour le fardeau financier qu’il impose. sur les malades.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont noté que bien que les soins de santé américains soient encore en grande partie un système privé d’utilisateur-payeur qui donne la priorité aux riches, les efforts récents de l’administration du président américain Joe Biden ont élargi la couverture des soins de santé, le taux de non-assurés atteignant un total. le plus bas de huit pour cent au premier trimestre de 2022.