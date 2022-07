Soins de santé au Canada : le Québec ne paiera pas pour la chirurgie en Colombie-Britannique

VANCOUVER –

Un Québécois qui est tombé et s’est cassé la mâchoire, la pommette et un os autour de l’œil gauche lors d’une visite en Colombie-Britannique a déclaré que son opération avait été annulée après qu’on lui ait dit que sa province d’origine « ne paierait pas » pour l’intervention.

Patrick Bélanger, 23 ans, a déclaré que son expérience est un avertissement pour les résidents du Québec et tous les Canadiens qui sont fiers d’un système de santé universel, car les médecins des autres provinces pourraient refuser de traiter les Québécois en affirmant qu’ils ne seront pas indemnisés.

L’épreuve de Bélanger a commencé alors que lui et sa petite amie marchaient le long d’un sentier dans la station balnéaire de Sun Peaks, en Colombie-Britannique, le soir du 10 juin. Il a trébuché et trébuché en arrière dans l’obscurité, se cognant le visage contre un rocher.

Il a été transporté en ambulance à l’hôpital Royal Inland de Kamloops juste avant minuit et on lui a dit qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale pour un «visage brisé». Mais un chirurgien n’était pas disponible samedi, il a donc été renvoyé avec une ordonnance pour le médicament contenant des opioïdes Percocet pour gérer sa douleur, a déclaré Bélanger.

Le lendemain matin, lui et sa petite amie, Beth Cooper, sont retournés à l’hôpital pour une intervention chirurgicale. Mais Bélanger a déclaré que juste au moment où il se préparait pour la salle d’opération, le chirurgien a annulé l’intervention.

“Il a dit que l’hôpital ne le laisserait pas faire l’opération parce que je venais du Québec”, a déclaré Bélanger, ajoutant qu’il avait présenté sa carte d’assurance-maladie provinciale à son arrivée au Royal Inland.

“J’étais un peu sous le choc. En y réfléchissant davantage, j’ai pensé que cela n’avait aucun sens. Normalement, vous feriez l’opération et détermineriez la facturation par la suite, ou du moins je pensais que c’était ce qui allait se passer », a-t-il déclaré.

“J’avais assez peur. J’étais encore pas mal parce que je souffrais beaucoup et que je prenais des analgésiques. Et j’appelais mes parents pour savoir quoi faire.

Bélanger a déclaré qu’il avait proposé de payer l’opération par le biais de l’assurance privée de sa famille, mais le chirurgien a rejeté cette option, affirmant qu’il devait d’abord parler à un administrateur de l’hôpital qui n’était pas disponible le week-end.

« Lorsqu’il m’a dit que l’opération ne pouvait pas se faire aujourd’hui, il m’a suggéré de retourner à Québec pour aller me faire opérer », a déclaré Bélanger.

On lui a donné une fenêtre de 10 jours avant que les os de son visage ne commencent à fusionner.

“Nous avons pensé qu’il était complètement absurde que moi, avec un visage brisé, je devais prendre une compagnie aérienne commerciale pour aller me faire opérer dans mon propre pays.”

Le père et la mère de Belanger sont arrivés à Kamloops plus tard cette semaine-là et ont tenté en vain de parler avec un administrateur de l’Interior Health Authority des meilleures options pour leur fils, a déclaré Richard Belanger.

“Nous étions déconcertés par ses droits fondamentaux en tant que Canadien”, a-t-il déclaré, qualifiant l’expérience de son fils de “cauchemar”.

Richard Bélanger dit s’être rendu à la clinique privée du chirurgien pour fournir des informations sur le régime d’assurance de la famille ainsi que sa carte de crédit au cas où l’opération pourrait s’y faire. Mais le personnel lui a dit que les graves fractures faciales subies par son fils signifiaient que l’opération devait être effectuée dans un hôpital, a-t-il ajouté.

Quatre jours d’angoisse depuis l’annulation de l’opération, Bélanger a dû gérer une “douleur atroce” avec des opioïdes sur ordonnance et de la morphine avant que son cas ne soit transmis à un autre chirurgien, a-t-il déclaré.

“Je me réveillais au milieu de la nuit en pleurant et en hurlant de douleur.”

Le deuxième médecin a dit qu’il avait besoin d’une intervention rapide, et la chirurgie a été pratiquée sept jours après sa chute, a déclaré Bélanger, étudiant en économie à l’Université Bishop’s à Sherbrooke, au Québec.

Sa famille a déclaré qu’elle était toujours perplexe quant à la raison pour laquelle le chirurgien d’origine n’avait pas pratiqué l’opération.

« C’est de l’incompétence flagrante de la part de l’hôpital et un échec de la part du système de santé canadien », a déclaré la mère de Bélanger, Martha Ferris.

Patrick et Richard Bélanger disent tous deux que le résultat final était une «discrimination» contre un patient du Québec, qui paie les frais d’hôpital mais ne participe pas à un accord de facturation réciproque pour les honoraires des médecins impliquant toutes les autres provinces et territoires.

Doctors of BC, une association représentant les médecins, a déclaré qu’un accord permet à ses membres de facturer leur propre régime provincial de services médicaux pour les patients de l’extérieur de la province et que le régime est ensuite remboursé par la juridiction d’origine des patients.

“Les médecins sont payés comme si le patient était un résident de la Colombie-Britannique”, a-t-il déclaré dans une déclaration écrite.

«Lorsqu’un résident du Québec a besoin de soins médicaux en Colombie-Britannique, les médecins ne peuvent pas facturer le MSP et être payés», a déclaré l’association.

Cependant, les médecins qui offrent des services aux Québécois peuvent soit facturer cette province, soit facturer le patient, qui demanderait un remboursement à son gouvernement.

Le ministère de la Santé du Québec a déclaré que les médecins ailleurs sont payés au même taux que si le patient recevait le même traitement dans sa province d’origine. Les patients doivent payer toute différence de coût et peuvent demander le remboursement de l’argent par une assurance privée, s’ils l’ont, a indiqué le département dans une réponse écrite.

Le ministère a recommandé aux Québécois de souscrire une assurance privée avant de voyager à l’extérieur de la province.

Richard Bélanger a déclaré que la compagnie d’assurance privée de la famille avait refusé de payer les frais après que le premier chirurgien ait écrit dans le dossier médical de son fils qu’il pouvait retourner au Québec et y subir l’opération dans les 10 jours.

L’assureur avait également initialement refusé de payer les frais lorsqu’un médecin urgentiste avait noté une possible intoxication dans le dossier de son fils, a déclaré Bélanger. Mais cela a été exclu par la suite lorsque la famille a demandé pourquoi un test pour déterminer la présence de toute substance, y compris l’alcool, n’avait pas été effectué, a-t-il ajouté.

Le Dr Peter Stefanuto, le chirurgien d’origine, a refusé les demandes d’entretien.

Il a déclaré dans un courriel qu’il ne pouvait parler d’aucun cas précis, mais que “les soins sont fournis à tous les patients, quelle que soit leur province ou leur pays d’origine, en cas d’urgence”.

Les questions concernant la rémunération des services seraient mieux traitées par les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec, a ajouté Stefanuto.

Le Dr Bob Rishiraj, qui a fini par faire l’opération, a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par les “politiques” entourant la facturation, surtout après avoir appris que le patient prenait des opioïdes et de la méthadone depuis des jours, et qu’une attente plus longue pour la chirurgie comportait un risque d’infection. .

« C’est devenu très inquiétant pour moi qu’il utilisait beaucoup de morphine et que sa douleur n’était pas bien contrôlée. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d’avoir quelqu’un avec un potentiel d’abus de stupéfiants sur la route », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’un patient est un patient et peu importe qu’il soit du Québec, de l’Ontario ou d’ailleurs. Je pense qu’ils devraient simplement être traités », a déclaré Rishiraj.

Le risque qu’un patient facturé ne paie pas un médecin est faible et le coût ne semble pas être un problème pour la famille de Bélanger, a-t-il déclaré.

Interior Health n’a pas répondu à une demande d’entretien mais a déclaré dans un e-mail que les médecins ne sont pas des employés de l’autorité sanitaire.

Ferris a déclaré que la famille avait payé Rishiraj 2 563 $ et demanderait un remboursement au Québec.

L’ironie est que la famille a utilisé son assurance maladie privée lors de voyages à l’extérieur du pays, mais ne s’attendait pas à devoir compter sur elle au Canada, a-t-elle déclaré.

“C’est époustouflant pour moi, un peu choquant.”

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique n’a pas répondu aux questions sur les patients du Québec qui se sont vu refuser une intervention chirurgicale.

La Dre Katharine Smart, présidente de l’Association médicale canadienne, a déclaré que le système de soins de santé universel du Canada vise à fournir des soins à tous les citoyens canadiens et résidents permanents.

«Nous encourageons fortement les gouvernements provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour s’assurer que les Canadiens reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin, et le gouvernement fédéral à appliquer les principes de la Loi canadienne sur la santé de manière uniforme dans tout le pays», a-t-elle déclaré dans un communiqué. déclaration écrite.

Santé Canada a déclaré que les accords de facturation réciproque sont des arrangements administratifs entre les provinces et les territoires pour aider à faciliter le critère de transférabilité de la loi pendant que les gens sont temporairement absents dans une autre partie du pays et ont besoin de soins.

«Ces accords sont volontaires et ne sont pas une exigence de la Loi canadienne sur la santé», a-t-il déclaré dans une réponse écrite.

Bélanger, qui a eu du mal à parler parce que sa mâchoire a été fermée pendant six semaines après la chirurgie, a déclaré que le bilan émotionnel qu’il a subi est “incalculable”, en plus de la douleur physique, qui comprend toujours des migraines.

Damien Contandriopoulos, professeur de sciences infirmières à l’Université de Victoria et chercheur en politique de la santé, a déclaré que quel que soit le système de facturation du Québec, la province paie, en moyenne, des taux de médecin plus élevés que les autres juridictions pour les mêmes soins, un renversement de sa pratique il y a des années.

Il est courant que des milliers de patients du Québec obtiennent des soins de médecins de famille dans les villes frontalières de l’Ontario et que leur province rembourse le coût, a-t-il dit, ajoutant qu’il est « choqué » que des services soient refusés à un patient en raison de problèmes de facturation.

Cependant, les médecins de la Colombie-Britannique, où relativement peu de Québécois reçoivent des soins, peuvent être dissuadés de rechercher des informations sur les tarifs payés par cette province, car ils sont répertoriés sur environ 3 000 pages dans certaines catégories compliquées et en français, a déclaré Contandriopoulos, un ancien résident du Québec.

Dans le cas de Bélanger, le chirurgien aurait pu contacter la ligne téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de sa compagnie d’assurance pour obtenir des informations d’un représentant, plutôt que de dire que les administrateurs n’étaient pas disponibles le week-end, a déclaré Contandriopoulos.

Il a qualifié l’attente d’une semaine de Bélanger pour une opération de “fou”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 juillet 2022.