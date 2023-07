Soins de santé au Canada : Avez-vous envisagé de quitter le pays ?

Les longs délais d’attente sont devenus le statu quo dans le système de soins de santé du Canada, forçant certains Canadiens à voyager à l’extérieur du pays pour des chirurgies et des procédures médicales plus rapides.

L’année dernière, les temps d’attente pour les chirurgies et procédures médicalement nécessaires ont été les plus longs jamais enregistrés par le groupe de réflexion de droite Fraser Institute, qui a publié un rapport suggérant une augmentation de 195 % par rapport à 1993.

Il y a vingt ans, selon l’institut, le temps d’attente moyen pour une intervention chirurgicale ou médicale était de 9,3 semaines. Désormais, les Canadiens doivent attendre une médiane de 27,4 semaines entre la référence d’un médecin généraliste et la réception du traitement, selon le rapport.

Bien que chaque spécialité soit différente, les chiffres sont toujours choquants. Le rapport indique que les patients doivent attendre environ 58,9 semaines pour une référence à un médecin généraliste et des procédures neurochirurgicales. Certaines attentes sont plus courtes, comme celles auxquelles sont confrontées les personnes en attente d’une radiothérapie qui sont généralement traitées après 3,9 semaines.

Les temps d’attente moyens pour les chirurgies et autres procédures varient également d’une province à l’autre, l’Ontario déclarant le plus court, à 20,3 semaines, et l’Île-du-Prince-Édouard, le plus long, à 64,7 semaines.

La situation est suffisamment mauvaise pour que certains gouvernements provinciaux utilisent différentes solutions pour réduire les temps d’attente pour les patients. Par exemple, la Colombie-Britannique a annoncé qu’elle enverra des patients atteints de cancer aux États-Unis pour y subir une radiothérapie.

Au milieu des temps d’attente de plus en plus longs dans les salles d’urgence des hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé, certains Canadiens trouvent d’autres moyens d’obtenir l’aide dont ils ont besoin. L’étudiant universitaire Christos Lianos, par exemple, s’est récemment rendu du Québec à l’Ontario pour une chirurgie d’urgence après avoir attendu 15 heures dans une salle d’urgence.

