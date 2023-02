Soins aux animaux de compagnie : pénurie nationale de vétérinaires causant des tensions

La pénurie de vétérinaires depuis des années au Canada a été exacerbée pendant la pandémie, alors que de plus en plus de gens ont accueilli des animaux de compagnie chez eux pour ajouter de la joie et de la compagnie pendant les fermetures. Aujourd’hui, les inquiétudes concernant l’accès rapide aux soins médicaux pour les animaux sont plus urgentes que jamais, déclare un vétérinaire.

«Ce problème existait bien avant la pandémie, nous l’avons vu arriver en 2020… ce qui s’est passé pendant la pandémie, c’est que la population d’animaux de compagnie a augmenté à un rythme qui n’avait pas été prévu auparavant», a déclaré le Dr Trevor Lawson, un Néo-Écossais. vétérinaire à domicile et président désigné de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV).

“Nous avons maintenant une situation où les personnes ayant besoin de soins ont plus de mal que jamais à les obtenir, et c’est une situation stressante pour l’équipe vétérinaire et le propriétaire de l’animal”, a déclaré Lawson à Your Morning de CTV mardi.

Selon une étude sur la main-d’œuvre publiée par l’ACMV en mai 2020, le Canada connaissait déjà une croissance démographique et une augmentation du nombre d’animaux de compagnie, en particulier de chiens.

En 2018, environ 7 millions de chiens au Canada ont rendu visite à un vétérinaire, contre 5 millions en 2007, selon le rapport.

Les vétérinaires canadiens obtiennent leur diplôme à un rythme à peu près égal à celui de ceux qui prennent leur retraite. Une enquête dans le rapport a également révélé qu’une clinique sur cinq avait réduit ses heures d’ouverture en raison d’une pénurie de vétérinaires pour combler les quarts de travail, en particulier au Québec.

“Cela a été un grand défi pour nous”, a déclaré Lawson. Plusieurs initiatives ont été lancées pour diplômer plus de vétérinaires au Canada, des provinces comme le Manitoba et la Saskatchewan annonçant un financement supplémentaire en 2022 pour le Western College of Veterinary Medicine à Saskatoon, ce qui signifie que davantage de places pour les étudiants seront ouvertes au Collège pour 2023-2024. année scolaire.

Mais cela ne résout pas les problèmes maintenant, ni dans toutes les juridictions, a déclaré Lawson.

Pour les propriétaires d’animaux à la recherche de rendez-vous maintenant, cela prendra plus de temps que ne l’espéraient les vétérinaires, a-t-il expliqué.

“Il est absolument essentiel d’être très proactif dans la planification des soins préventifs… cela entraînera, espérons-le, moins d’urgences et d’animaux malades”, a-t-il déclaré. Une interruption des soins préventifs entraînerait des cas plus urgents et moins de places pour ceux qui en ont besoin, a déclaré Lawson.

Une autre solution pourrait reposer sur les nombreux étudiants canadiens qui sont formés à l’étranger, et l’ACMV fait du travail pour aider ces étudiants à travailler plus facilement à la maison, a déclaré Lawson. Dans le même temps, l’organisation a contacté le ministère de l’Immigration pour faciliter le travail des vétérinaires à l’étranger au Canada, a-t-il déclaré.

De plus, les vétérinaires ont déclaré à CTV National News que de nombreux vétérinaires souffraient de stress en raison du surmenage et avaient besoin de soulagement.

Lawson a dit qu’il s’inquiétait également de l’épuisement professionnel des médecins. “Je m’inquiète pour les personnes de notre profession qui sont épuisées et qui quittent la profession”, a-t-il déclaré.