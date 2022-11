Soins anti-âge pour vos mains

Parmi les charges les plus populaires figurent Radiuses, Sculpture, Per lane et Juvederm Ultra Plus. “Vous recherchez des charges plus épaisses avec une consistance beaucoup plus lourde que ce que vous utiliseriez pour les lignes sur le visage, comme Restylane”, explique Marmur.

Une fois injecté, dit Goldberg, le produit de comblement est massé sur le dos de la main et “étalé” pour repulper et remplir toute la zone. Le traitement prend moins de 20 minutes et les résultats sont visibles en quelques semaines.

Au départ, les résultats peuvent durer de 1 à 2 ans, plus longtemps que sur le visage, disent les experts, car le dos de la main a moins de muscles et moins d’activité musculaire capable de décomposer le produit de comblement. Buford dit qu’il existe également des preuves que les injections stimulent la production de collagène et d’élastine par le corps, de sorte qu’au fil du temps, vous aurez peut-être besoin de moins de remplissage moins souvent pour maintenir l’apparence jeune.

Les risques des remplisseurs médicaux : Buford met en garde contre un risque théorique de minuscules grumeaux de remplissage et de peau qui se forment sous la peau et qui nécessitent une intervention chirurgicale pour être enlevés. Jusqu’à présent, aucun cas n’a été signalé. En outre, les Afro-Américains ou d’autres personnes susceptibles d’avoir tendance à la formation de tissu cicatriciel ou de “chéloïdes” ne devraient utiliser des produits de comblement que sous la surveillance d’une personne expérimentée dans le traitement des personnes de couleur, déclare Buford.

Le coût des charges médicales : Selon la quantité dont vous avez besoin (les hommes ont généralement besoin de trois injections par main, les femmes d’environ deux), le coût peut aller de 1 000 $ à 6 000 $ par paire.