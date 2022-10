Soin du visage glacial pour peau rouge – Hollywood Life

Crédit d’image : JenkoAtaman/Adobe

Mai, en avait marre de faire face aux rougeurs qui enflammaient son visage. “J’utilisais des médicaments topiques pour mon acné et ma rosacée et je ne les voyais tout simplement pas s’améliorer. Au lieu de cela, la rougeur augmentait », raconte-t-elle.

Lorsque le spécialiste comptable frustré de 32 ans a parlé à son dermatologue, il lui a suggéré d’essayer une nouvelle option de traitement – le “Glacial Facial”. Il pensait que l’effet rafraîchissant du traitement contribuerait à réduire les rougeurs.

Mai a accepté la suggestion et dit qu’après le premier traitement très “relaxant”, “j’ai eu une amélioration tout de suite quand je me suis regardé dans le miroir et les rougeurs ne sont pas revenues”.

Cinq semaines plus tard, elle a subi un deuxième soin du visage glacial rafraîchissant au Juva Skin & Laser Center à New York, et elle rapporte qu’elle a maintenu ses résultats positifs. Maintenant, elle prévoit de programmer un autre traitement au printemps prochain lorsque le temps se réchauffera, car ses problèmes de peau sont exacerbés par la chaleur.

Alors, qu’est-ce que ce nouveau ‘Glacial Facial’ d’une heure ? C’est un traitement de la peau qui a été développé par des médecins en collaboration avec le Massachusetts General Hospital, lorsqu’ils menaient des études sur la façon dont le froid pouvait être utilisé pour supprimer la pigmentation indésirable. Les médecins «utilisaient des températures froides contrôlées pour réduire la quantité d’activité dans les sites de pigmentation de la peau, en particulier pour les femmes à la peau plus foncée, car la peau foncée est très sujette à la pigmentation due à l’acné et à d’autres lésions cutanées. Dans le cadre des études, les médecins ont appris que les personnes atteintes de rosacée et de peau sensible réagissaient également bien au froid », explique Dr Bruce Katzdermatologue certifié et directeur du Juva Skin & Laser Center à New York, qui propose ce traitement innovant depuis plusieurs mois.

« Les patients souffrant d’affections inflammatoires comme l’eczéma et la rosacée ne répondent pas aux soins du visage typiques. C’est parce qu’il y a beaucoup d’activité des vaisseaux sanguins avec ces conditions, ce qui crée la rougeur et l’inflammation. Le froid restreint les vaisseaux sanguins et réduit ainsi l’activité », a expliqué le Dr Katz.

Lien connexe Lié: Ce sont les traitements de soins de la peau que les célébrités obtiennent pour une peau parfaite sans chirurgie – Expert

Avec une réduction de l’activité des vaisseaux sanguins, les patients qui essaient le froid “Glacial Facial”, voient des rougeurs et une pigmentation excessive de leur peau, se calmer. La clé de l’actuelle procédure “Glacial Facial”, qui est maintenant proposée dans une sélection de cabinets de dermatologues à travers le pays, est la pièce à main applicatrice “refroidissante” qui est utilisée à différentes étapes de la procédure pour masser les produits dans la peau du visage pour plusieurs minutes à la fois : un peeling léger à l’acide salicylique, un masque de traitement microbien éclaircissant et un sérum éclaircissant et raffermissant à la vitamine C. Au fur et à mesure que les produits sont massés, le patient ressent une sensation apaisante lorsque le «froid» délivré par la pièce à main réfrigérée est appliqué sur sa peau.

La pièce à main de refroidissement qui est utilisée pour le massage est “très rafraîchissante”, rapporte Julissa, 34 ans, un autre patient du Juva Skin & Laser Center. “C’était net et apaisant. Je l’ai aimé.”

Julissa, une représentante des ventes, dit qu’elle était ravie de voir “une lueur dans ma peau” après le soin du visage glacial. “Ma peau était plus lumineuse et j’avais quelques taches de soleil brunâtres et cela les a éclaircies. J’avais aussi l’impression que mes yeux étaient moins gonflés. Elle envisage maintenant de programmer un autre traitement.

Le Dr Katz recommande aux patients de subir deux à quatre soins du visage glaciaires, chacun espacé d’un mois. “Beaucoup de soins du visage sont relaxants et le visage se sent bien après, mais ils n’ont pas de résultats durables. Mais avec ce traitement, nous avons absolument constaté une amélioration durable chez les patients », rapporte-t-il. Le soin du visage est également à l’étude pour voir s’il est efficace dans le traitement du psoriasis.

Le coût du facial glacial est de 500 $ par traitement.

Pour trouver un dermatologue proposant le soin du visage glaciaire dans votre région, rendez-vous sur glacialskin.com et entrez votre ville, votre état ou votre code postal sous l’outil de recherche “Trouvez votre chemin vers une peau impeccable”.