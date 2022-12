Soin du poinsettia 101 – Shaw Local

Le poinsettia, souvent appelé la «plante de Noël», a été introduit pour la première fois aux États-Unis depuis son pays natal, le Mexique, en 1825 par le premier ambassadeur américain Joel Robert Poinsett. Aujourd’hui, avec la multitude de couleurs, du rouge familier à d’autres teintes vibrantes, ainsi que les tailles et les formes disponibles, les poinsettias offrent une abondance de joie des fêtes pour chaque décor. Voici quelques conseils pour garder les poinsettias beaux tout au long de la nouvelle année et au-delà :

1. Température

Lorsque vous sortez du magasin avec votre poinsettia, n’oubliez pas que la plante a besoin d’être protégée des intempéries, surtout si la température est glaciale. Les poinsettias ne doivent pas être exposés (même dans l’emballage) au gel pendant plus d’un court trajet jusqu’à la voiture. Ne laissez pas votre poinsettia dans votre voiture pendant que vous finissez vos courses. Si le poinsettia est refroidi en dessous de 50 ° F, il peut commencer à laisser tomber les feuilles. Déballez immédiatement votre poinsettia lorsque vous arrivez à destination. Garder la plante dans le manchon en papier pendant plus de 24 heures entraînera l’affaissement des feuilles et peut jaunir avant la fin de la saison.

2. Lumière

À la maison, placez votre plante dans un endroit bien éclairé par la lumière naturelle. Si c’est dans un endroit ensoleillé, assurez-vous que la plante ne se dessèche jamais. Ne placez pas votre plante dans une zone exposée aux courants d’air ou à la chaleur des appareils, des radiateurs ou des conduits de ventilation.

3. Eau

Le sol doit être maintenu uniformément humide. Ne laissez pas le sol sécher complètement. Videz toute l’eau qui s’écoule dans le récipient sous votre plante ; si vous laissez la plante reposer dans cette eau, les feuilles jauniront et tomberont. La couleur de votre poinsettia durera plus longtemps avec des températures ne dépassant pas 75°F le jour et 60°- 65°F la nuit.

