Soigné! Armie Hammer agirait à nouveau

Armie Hammer suit le chemin Kévin Spacey et Johnny Depp. Malheureusement, en 2024, cela signifie « Armie Hammer joue à nouveau dans un film » et non « Armie Hammer nous laisse tranquilles ». Selon un nouveau rapport de Date limitel’acteur controversé a décroché son premier rôle depuis plus de trois ans dans Creuset de frontièreun nouveau western de Tomahawk en os et Traîné sur le béton producteur Dallas Sonnier.

Hammer jouera aux côtés de Thomas Jane, Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears, Zane Holtz, Jonah Kagen et Mary Stickley. Selon le média, le film, qui se déroulera dans le territoire de l’Arizona dans les années 1870, suivra « un ancien soldat (Clohessy) au passé tragique qui se retrouve plongé dans une alliance difficile avec trois hors-la-loi (Jane, Hammer et Kagen), une belle femme (Stickley) et son mari blessé (Brown), dans une tentative de survivre aux éléments et aux ennemis de la frontière occidentale. Hammer jouerait apparemment un « rôle clé », mais on ne sait pas encore exactement de quoi il s’agira.

En 2021, plusieurs femmes se sont manifestées accuser Hammer d’abus sexuel. (À peu près à la même époque, il a également été tristement célèbre pour avoir un penchant cannibale.) Hammer a généralement nié les allégations, mais l’a fait. admettre avoir été violent émotionnellement dans la foulée. Depuis lors, il est apparu de temps en temps pour rappeler au monde son ambiance généralement dégueulasse. En juin, par exemple, il s’est rendu sur le Leçons douloureuses podcast pour dire qu’il était « vraiment reconnaissant » pour le scandale, et l’a qualifié ailleurs de « bénédiction déguisée ». Puis, en août, il a dit en plaisantant qu’il de retour à Los Angeles pour « une nouvelle vie » au milieu d’une vidéo décousue sur la vente de son camion. Il le pense clairement. Plus tôt cette semaine, il a également annoncé qu’il lançait un podcast, Les podcasts Armie HammerTimet, que « certains d’entre vous vont putain de détester » dans un Vidéo Instagram. C’est… euh… eh bien, c’est probablement vrai !