Soif de sang, pragmatisme ou politique ? L’Europe repart à la chasse – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

L’UE devient assoiffée de sang alors que les politiciens partent en quête de gloire électorale.

L’élan s’est accru ces derniers mois dans toute l’Europe pour assouplir les règles de chasse aux grands carnivores. Même si cette décision suscite la colère des écologistes, les groupes politiques – en particulier à droite – y voient une opportunité de marquer des points auprès des électeurs ruraux avant les élections européennes du 9 juin.

En Roumanie, les chasseurs peuvent désormais payer un permis pour aller chasser l’ours brun. En Suède, une chasse au loup autorisée en cours teste les limites des règles de conservation de l’UE. Et en Allemagne, de nouvelles règles permettront aux chasseurs de se venger plus facilement des loups qui ont attaqué leur bétail.

Ce n’est qu’un début. L’Autriche, la France et l’Italie ont toutes discuté de changements de règles similaires à différents niveaux. Et à Bruxelles, la Commission européenne s’efforce d’assouplir les mesures de protection des loups à l’échelle européenne.

C’est une décision qui plaît aux chasseurs et aux agriculteurs, un groupe d’intérêt politique de plus en plus important alors que la réaction contre les politiques de conservation et de climat se propage à travers l’Europe. Et cela pourrait aider la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à obtenir du soutien pour un second mandat à la tête de l’exécutif européen – l’assouplissement des règles sur la chasse au loup est une revendication rurale de longue date, et la famille politique de von der Leyen, le parti populaire européen de centre-droit. parti, tient à se présenter comme un ami de la campagne avant les élections.

Pour les écologistes, cette évolution est un stratagème politique stupéfiant et dénué de logique.

« Ce qui constitue en fait un succès en matière de conservation est désormais utilisé comme une raison pour pouvoir tuer », a déclaré Joanna Swabe, directrice principale des affaires publiques de Humane Society International/Europe. “C’est fou. C’est tellement politique.

Un porte-parole de la Commission pour l’environnement a refusé de commenter ces critiques, faisant plutôt référence à une décision de décembre communiqué de presse.

Pour les chasseurs, cependant, ces changements constituent une mise à jour raisonnable de lois « obsolètes », a déclaré Torbjörn Larsson, président de la Fédération européenne pour la chasse et la conservation.

Larsson estime que la question “sera en tête de l’ordre du jour” lors des élections européennes et a déclaré qu’il appréciait le travail de von der Leyen sur le sujet : “Nous constatons que la plupart des partis s’intéressent aux campagnes, en particulier à la gestion du gibier et aux problèmes que nous avons.”

Chasse, agriculture et populisme

La colère des chasseurs et des agriculteurs face aux politiques imposées par l’UE constitue un terrain fertile pour les mouvements populistes.

Les loups sont strictement protégés par la législation européenne, ce qui signifie que leur abattage est interdit à moins que l’animal ne présente un danger pour les humains ou le bétail des agriculteurs. Les ours et les lynx bénéficient de protections similaires.

Les ours et les lynx bénéficient de protections similaires à celles des loups dans l’UE | Jeff J. Mitchell/Getty Images

Une telle gestion de ces animaux “est devenue une question plus politique”, a déclaré Annelie Sjölander-Linqvist, chercheuse à l’Université de Göteborg, en pointant du doigt les démocrates suédois d’extrême droite, qui se sont emparés du sujet alors qu’ils gagnaient du terrain dans les zones rurales.

La chasse est comme “un ciment social” dans les campagnes, “quelque chose qui maintient les gens connectés”, explique le chercheur, qui étudie depuis 20 ans les conflits autour de la gestion des loups en Suède.

Sjölander-Linqvist a averti que cela ne signifie pas que ces partis répondront nécessairement aux demandes des électeurs ruraux. Pourtant, on a le sentiment que l’écart entre les zones urbaines et rurales se creuse, a-t-elle déclaré.

“Les zones rurales disposent de nombreuses ressources naturelles dont dépendent les zones urbaines”, a déclaré Sjölander-Linqvist, “mais elles ont le sentiment de n’en tirer aucun bénéfice.”

Larsson a fait écho à ce point, critiquant les politiques européennes actuelles de gestion du loup comme étant déconnectées et trop coûteuses à mettre en œuvre.

“En Suède, nous effectuons une surveillance, nous collectons des échantillons et de l’ADN de chaque loup, nous dépensons beaucoup d’argent pour suivre ce système mis en place par la Commission”, a-t-il déclaré. “De l’argent que nous pourrions dépenser pour les écoles, les personnes âgées, peu importe.”

Tout le monde parle des loups (et des ours)

Le ressentiment anti-carnivore se manifeste également de plus en plus dans des propositions politiques concrètes.

Depuis cette année, en Roumanie, près de 500 ours bruns peuvent être abattus par tout chasseur payant, selon le Sénat approuvé une loi controversée en novembre. En Italie, un sénateur du parti de droite des Frères d’Italie du Premier ministre Giorgia Meloni a présenté le mois dernier un projet de loi visant à assouplir de nombreuses restrictions sur la chasse, notamment en affaiblissant les règles sur la chasse dans les parcs nationaux et les réserves. (Bien que le sénateur ait rappelé le projet de loi peu de temps après, admettant qu’il « devra être traité de manière plus appropriée dans le cadre d’un examen global de la question. ») Et en Suède, une chasse autorisée pour tuer 36 loups lancée ce mois-ci a attiré l’attention du public. La colère des défenseurs de l’environnement, qui préviennent que la taille des populations de loups n’est pas assez grande pour justifier l’abattage.

Ce n’est pas tout.

Nouvelles règles convenu le mois dernier en Allemagne, il sera plus facile pour les gens de demander l’autorisation de chasser le loup en cas d’attaque de bétail. Le gouvernement français a présenté à la fin de l’année dernière un nouveau plan de réglementer les loups, ce qui simplifierait les demandes de dérogations pour tuer des loups et améliorerait l’indemnisation des agriculteurs victimes d’attaques. Et aux Pays-Bas, lassée de ce qu’elle considère comme un manque d’action contre les loups, une nouvelle association réfléchit à de nouvelles tactiques juridiques pour faciliter la sortie des animaux qu’elle considère comme problématique.

L’afflux d’efforts favorables à la chasse n’est pas une surprise pour Erica von Essen, chercheuse à l’Université de Stockholm qui a beaucoup écrit sur les relations entre les animaux et les humains et la chasse.

« On a le sentiment qu’il existe cette nouvelle élite urbaine, de classe moyenne supérieure et universitaire, en particulier qui est prise en compte en matière de politique et qui a simplement une influence disproportionnée sur tout », a déclaré von Essen. «Cela a donc mobilisé le ressentiment et la résistance, notamment de la part des agriculteurs et des chasseurs.»

Von Essen a souligné des enquêtes menées en Suède qui révélaient un « manque de confiance et de colère envers les autorités » concernant La protection des loups et des grands carnivores était liée à une opinion très négative de l’UE, ainsi qu’à une méfiance générale à l’égard du gouvernement.

“C’est ce que nous avons découvert ici, mais je suis presque sûre que cela s’applique à une grande partie de l’Europe”, a-t-elle ajouté.

Swabe, directeur de la Humane Society International, a mis en garde contre toute concession politique visant simplement à apaiser la colère des électeurs, arguant que cela pourrait devenir une pente glissante.

« Une fois que vous essayez de modifier une partie, même si vous essayez de faire un amendement limité, cela peut en fait ouvrir la porte », a-t-elle déclaré. “C’est donc en réalité l’ensemble de notre loi sur la protection de la nature qui est démantelé – et cela constitue pour nous une très grande préoccupation.”