Soif de médaille de hockey étouffée; Ravi Dahiya entre dans la société Elite

Une autre journée étincelante pour l’Inde, leur meilleur jusqu’à présent aux Jeux olympiques de Tokyo avec deux médailles ajoutées à leur décompte grâce à l’équipe de hockey masculin et au lutteur Ravi Kumar Dahiya. Il y a eu quelques déceptions, y compris un choc lorsque Vinesh Phogat a perdu son combat en quart de finale et n’a pas non plus atteint le tour de repêchage.

Voici un résumé de la journée de l’Inde à Tokyo

Chak De ! Inde

La célèbre chanson d’un film de Bollywood sur le hockey est jouée en boucle depuis jeudi matin. L’équipe de hockey masculin, dirigée par Manpreet Singh, a finalement mis fin à ses 41 ans d’attente pour une médaille olympique en décrochant une médaille de bronze à Tokyo. Dans une affaire divertissante, l’Inde a conservé sa mince avance d’un but et a survécu à une rafale d’attaques tardives des Allemands pour gagner 5-4.

Une première médaille depuis les Jeux de 1980. A vous les filles.

Vinesh subit une défaite fulgurante

Le lutteur Vinesh Phogat a été le premier des lutteurs indiens à prendre le tapis jeudi. Elle a brillé lors de son premier combat en battant la médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio et six fois médaillée mondiale Sofia Mattsson 7-1 dans l’épreuve des 57 kg. Elle est entrée dans les quarts en tant que favorite contre la Biélorusse Vanesa Kaladzinskaya.

L’Indienne n’avait aucune réponse à la défense suprême de Vanesa alors qu’elle était coincée et sortait de la course à la médaille d’or. Ses espoirs de repêchage ont également été anéantis lorsque Vanesa n’a pas non plus atteint la finale.

Argent pour Ravi

Ravi Kumar Dahiya est devenu le deuxième lutteur indien à remporter une médaille d’argent olympique, imitant le légendaire Sushil Kumar. Ravi a affronté le double champion du monde Zavur Uguev du Comité olympique russe dans le match pour la médaille d’or. Il a livré un vaillant combat mais a perdu 4-7. Il rejoint ainsi une liste illustre de lutteurs dont KD Jadhav, Sushil, Yogeshwar Dutt et Sakshi Malik à avoir remporté une médaille olympique.

Agonie pour Deepak

Deepak Punia est entré dans le match pour la médaille de bronze après avoir perdu en demi-finale de la catégorie des 87 kg hommes mercredi. Il avait presque scellé une médaille de bronze, mais dans les dernières secondes de son combat contre Myles Amine de Saint-Marin, l’Indien a raté la gloire.

Amine a attrapé un pointeur à deux points après avoir saisi la jambe droite de Punia qu’il a convertie en une victoire à deux reprises 3-2.

Les marcheurs déçoivent

Dans l’épreuve masculine de marche de 20 km, Sandeep Kumar, Rahul Rohilla et KT Irfan étaient les challengers indiens. Sur les trois, Sandeep a bien commencé et était en fait deuxième à la mi-course avant de s’essouffler pour terminer 23e avec un chrono de 1 heure 25 minutes et 7 secondes.

Rohilla a terminé 47e avec un temps de 1 heure 32 minutes et 6 secondes tandis qu’Irfan a terminé 51e avec un temps de 1 heure 34 minutes et 41 secondes dans un peloton qui a commencé avec 57 athlètes et 52 ont terminé la course.

Une médaille en golf ?

Rêver. La golfeuse indienne Aditi Ashok, avec un par 66 sans bogey de cinq sous pour un total de 133, a conservé la deuxième place après la fin du deuxième tour en strokeplay individuel féminin. Elle a partagé la place avec Nanna Koerstz Madsen (64) et Emily Kristine Pedersen (63).

L’autre Indienne dans le peloton, Diksha Dagar, est à la 53e place avec six sur 148.

