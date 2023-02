Soie et dentelle – Kelowna Capital News

– Paroles de Laura Goldstein Photographies de Jamie Mann

Designer, entrepreneur et romantique sans vergogne, Christine Morton se remémore son illustre carrière en lingerie depuis sa salle d’exposition et son atelier de 4 500 pieds carrés à East Vancouver.

Lorsque les gros cheveux et les poses exagérées des mannequins boudeurs incarnaient les magazines des années 1980, “c’était une publicité un peu coquine sur de vrais mannequins à l’époque”, rit-elle. “Mais, vous savez, je n’ai jamais eu peur de prendre des risques.”

La prise de risque, une capacité innée à réinterpréter la beauté sensuelle en lingerie somptueuse appréciée par tous les âges, ainsi qu’une main-d’œuvre dévouée et loyale – plus proche de la famille que des employés – sont les secrets de son succès, alors qu’elle entame son 50e anniversaire.

“J’appelle cela la mode lente”, ajoute-t-elle, “avec une attention incroyable aux détails en cette ère de production de masse.”

C’est un exploit incroyable pour toute entreprise en ces temps incertains.

Inspirée par les films et les modes des femmes fatales de l’âge d’or du cinéma hollywoodien – comme Ginger Rogers, Claudette Colbert et plus tard Lauren Bacall – Christine a pris note lorsqu’elles ont murmuré : « Laissez-moi me glisser dans quelque chose de plus confortable.

(Ironiquement, elle a déjà reçu une commande directement de Lauren Bacall pour Coco Silk Pyjamas dans les années 90 !)

Se rendant compte qu’il y avait un créneau inexploité pour la lingerie haut de gamme fabriquée au Canada, Christine déclare : « J’ai l’impression que mon entreprise a maintenant bouclé la boucle. Cela a commencé comme une industrie artisanale dans le sous-sol de ma maison à West Vancouver dans les années 70, et je dépends toujours de nombreuses couturières à domicile, dont certaines travaillent pour moi depuis près de 40 ans.

Elle ajoute: “Notre directeur général, Raymond Lee, est avec moi depuis six ans et est la clé de l’avenir de Christine Lingerie.”

En repensant à ses 50 ans d’activité, elle se remémore les débuts de sa carrière.

“J’avais toujours collectionné de la dentelle (maintenant vintage) de France et de Suisse, des rosettes faites à la main, et j’ai adoré la sensation de 100% soie sur le corps”, dit-elle, sans laisser de trace de sa bavure autrefois écossaise.

« C’était au tout début des années 70, mais j’ai décidé d’emporter ma petite collection de teddies en soie et de pantalons de claquettes à New York. J’ai franchi la porte arrière d’Henri Bendel et j’ai vu tous ces créateurs alignés comme un appel à bétail. Je suis juste passé devant tout le monde, et l’acheteur n’avait jamais rien vu de tel que mes pièces. Il pensait qu’ils étaient « exotiques » venant du Canada et les a même exposés dans les vitrines de Bendel ! » rit Christine, qui a joué un rôle déterminant dans le retour de ces styles popularisés dans les années 1920 et le précurseur du body.

Nous pouvons remercier Madonna d’avoir lancé la tendance des années 80 à porter de la lingerie comme vêtement d’extérieur dès son premier rôle principal dans le film. Cherche Susan désespérément. Cette tendance perdure à ce jour, comme Christine le cultive si intelligemment. Son utilisation d’une charmeuse de soie exquise (légère et très brillante) drape magnifiquement, et elle l’utilise pour créer des kimonos, des caftans, des ensembles de pyjama et des robes à bretelles tout aussi populaires que des tenues de cocktail, de soirée et de villégiature glamour. Elle a également demandé à plusieurs mariées de porter ses ensembles en soie comme robes de mariée.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les créateurs de costumes de cinéma et de télévision n’appellent: des castings de méga hits des années 70, comme Dynasty et Dallas, aux récentes séries Netflix Firefly Lane et Virgin River, toutes deux tournées en Colombie-Britannique, pour n’en nommer que quelques-uns. Les célébrités adeptes de la marque Christine Lingerie incluent Oprah, Jane Fonda, Gwyneth Paltrow, Demi Lovato et Chrissy Teigen. Plusieurs princesses saoudiennes auraient découvert Christine Lingerie en ligne.

Christine adore la couleur et nous regardons un coupeur de patrons dérouler un tissu ondulant pour disposer des pans de soie.

Sa collection du 50e anniversaire comprend 95 pièces à assortir dans des combinaisons thématiques qui incluent : Geisha, un superbe kimono en soie, des robes et un caftan imprimés dans des pastels exquis et des motifs japonais ; Sakura, un mélange d’imprimés floraux et géométriques vibrants en soie italienne qui peut être associé à un crêpe de soie couleur safran uni et à des séparations en dentelle stretch de Calais française ; et la ravissante collection Amelie, comprenant des vêtements d’intérieur, des peignoirs et des nuisettes à pois noirs imprimés sur de la soie stretch rose ou de la mousseline de soie avec de la dentelle italienne brodée noire. Magnifique !

“Mais il est temps de gâter les hommes aussi”, dit Morton avec insistance.

La collection Tranquility & Spa de Morton For Men propose des vêtements de détente, des peignoirs et des boxers en 100 % gaufré de soie et charmeuse de soie.

Christine conçoit et dessine toujours à la main et, en plus de ses collections régulières, crée également des pièces élégantes uniques pour le grand magasin Neiman Marcus à New York.

Les problèmes de réfugiés dans le monde et les organisations caritatives communautaires en faveur des femmes ont toujours été et restent une grande partie de la vie de Christine (et de son défunt mari, David Farris). Ils ont parrainé plusieurs “boat people” fuyant le Laos en 1983, et l’une de ces personnes, Alina Chang, une couturière qualifiée, dirige actuellement le département de production de l’entreprise.

Christine, maintenant grand-mère pour la première fois, déclare : « J’ai eu tellement de chance d’aimer ce que je fais et de pouvoir le vendre ! La famille, définie à bien des égards, est ce qui me donne le plus de joie et de bonheur dans ma vie.

