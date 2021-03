« À la suite des actions des défendeurs, les demandeurs ont subi des pertes et des blessures, y compris, mais sans s’y limiter, des douleurs et souffrances physiques et émotionnelles, une grande détresse mentale, un choc, une peur, une perte économique, une humiliation, une gêne, une détresse émotionnelle, des sentiments de stigmatisation raciale, un sentiment accru de vulnérabilité et une privation illégale de leurs droits protégés d’exercer et de bénéficier de l’égalité de traitement … »

Outre Ponsetto et Nathan et Arlo Soho LLC, la poursuite nomme Quadrum Hospitality Group LLC et 2REN LLC comme défendeurs. Des messages demandant des commentaires ont été laissés à l’hôtel et aux entreprises.

