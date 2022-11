Soha Ali Khan révèle des détails sincères sur le lien de sa fille Inaaya avec son cousin Taimur Ali Khan : elle a des étoiles dans les yeux

Soha Ali Khan a récemment parlé du lien de sa fille Inaaya avec le fils de Kareena Kapoor Khan, Taimur. Elle a révélé qu’Inaaya semble être plus intéressé par Taimur que son jeune frère Jehangir Ali Khan puisque ce dernier est encore très petit.

Dans sa nouvelle interview, Soha a déclaré qu’Inaaya adorait Taimur et qu’elle avait des étoiles dans les yeux quand elle regardait Taimur. Elle a ajouté qu’Inaaya considère Taimur comme un frère aîné et elle a trouvé très intéressant de voir les deux enfants nouer une relation spéciale l’un avec l’autre.

“Elle pense que tout ce qu’il fait est incroyable. Même s’il ne fait que se gratter l’oreille, elle est comme, wow. Et Jeh est adorable parce qu’il est petit. Mais elle est définitivement intéressée par Taimur en tant que frère aîné et il y a un peu d’adoration des héros. là-bas”, a-t-elle déclaré à News 18.

Soha a ajouté que les parents devraient être respectueux envers leurs enfants et respecter leurs sentiments sur ce qu’ils veulent et avec qui ils veulent jouer, où sont leurs limites et qui ils veulent embrasser ou non.

L’acteur de 44 ans a également parlé de l’attention que sa fille Inaaya reçoit des paparazzi à un si jeune âge. Inaaya lui demande parfois qui sont ces personnes qui la prennent en photo. Elle a dit que bien qu’elle et Kunal Kemmu aient choisi de vivre une vie publique, leur fille a choisi de rester à l’écart des projecteurs et elle ne devrait pas.

Soha et Kunal se sont mariés en 2015 et ont accueilli leur fille Inaaya en 2017. Kareena et Saif se sont mariés en 2012 et ont accueilli leurs fils Taimur en 2016 et Jehangir en 2021.