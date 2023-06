Soha Ali Khan révèle comment elle reste active et en bonne santé dans la quarantaine

Le chat est sorti du sac. Soha Ali Khan a dévoilé les raisons de sa condition physique. L’actrice équilibre assez bien sa vie professionnelle et sa vie personnelle (qui vient avec les devoirs de maman). Dans une récente publication sur Instagram, Soha a expliqué comment elle embrassait les années 40 « en restant active et en faisant des choix plus sains ». Selon Soha, « être la meilleure est un mythe », alors elle essaie d’être meilleure tous les jours.

En nous racontant son emploi du temps quotidien, l’actrice a partagé qu’elle faisait

« Entraînement au poids du corps pendant 30 minutes. » Et, les jours où elle ne s’entraîne pas, elle va se promener. L’entraînement est associé à un régime riche en protéines et en fibres ainsi qu’à un shake protéiné. Le programme de Soha Ali Khan comprend également « la méditation et 8 heures de sommeil ». « Être en forme me rend plus heureuse et confiante », a-t-elle ajouté.

Regardez la vidéo complète ici :

Les vacances d’été d’Inaaya

Avant cela, Soha Ali Khan a partagé un adorable post mettant en vedette sa mère Sharmila Tagore et sa fille Inaaya Naumi Kemmu. Soha a mis en ligne une série de photos montrant Sharmila Tagore et Inaaya en train de discuter, de faire du yoga, de manger ensemble et de profiter de la compagnie de l’autre. Dans la légende, Soha Ali Khan a expliqué pourquoi « le temps avec les grands-parents est si précieux ». Alors que l’enfant a la chance d’apprendre de quelqu’un si éloigné depuis des années, et que les grands-parents ont une « seconde chance d’être parent ». L’actrice a déclaré qu’elle avait enfin une chance de lever les pieds et d’obtenir cette pédicure.

Elle a écrit : « Le temps avec les grands-parents est si précieux, la chance d’apprendre de quelqu’un si éloigné de vous depuis des années (et cela fonctionne dans les deux sens), une seconde chance d’être parent, l’amour le plus inconditionnel et le plaisir le plus pur – et une chance pour moi de lever les pieds et d’avoir enfin cette pédicure !! #summerholidays #nanihouse. »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Soha Ali Khan sera ensuite vu dans Chhorii 2.