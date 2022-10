Soha Ali Khan partage un aperçu du brunch dominical de Pataudi organisé par Saif Ali Khan

L’acteur Saif Ali Khan, dimanche, a organisé un brunch pour les membres de sa famille, dont la mère Sharmila Tagore, les sœurs Saba et Soha et le beau-frère Kunal Kemmu à sa résidence. Son petit Taimur et la fille de Soha, Inaaya, faisaient également partie de la rencontre.

S’adressant à Instagram, Soha a publié une série d’images du brunch dominical des Pataudis.

L’une des images montre une large gamme de hamburgers à faire soi-même installés sur une table. Des petits pains, de la laitue, des légumes et du ketchup sont disposés pour que chacun puisse préparer des hamburgers par lui-même. Tout le monde a joyeusement posé pour les photos.

Dans une autre image, nous pouvons voir Saif partager des sourires avec sa mère et ses sœurs assis sur un canapé. Les autres photos montrent Kunal s’amusant avec sa fille Inaaya, lui donnant des hamburgers et jouant avec elle dans la piscine. Bien sûr, Kareena et le petit Jeh ont manqué à tout le monde. Soha l’a même mentionné dans sa légende.”Un dimanche (au soleil pour changer) #dimanche #weekend #bbq #famille Tu m’as manqué @kareenakapoorkhan et Jeh Baba bien sûr”, a écrit Soha en légende du message.





Kareena est actuellement à Londres pour le tournage du projet de Hansal Mehta. Son tout-petit Jehangir est également avec elle. de Soha, Saba a également partagé des photos du brunch du dimanche. Tous ont choisi de s’habiller dans des tenues décontractées confortables. Saif portait un t-shirt blanc cool et un short noir. Kunal jumelé avec Saif dans un t-shirt blanc. En revanche, Soha était vêtue d’une tenue imprimée chic. Sharmila avait l’air gracieuse dans une kurta. Saba a été vue vêtue d’une jolie robe imprimée.