Le deuxième fils de Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan est né plus tôt cette année et la famille profite de son temps avec le nouveau membre. Leur fils aîné Taimur Ali Khan donne également son amour à son petit frère et quelques instants sont arrivés sur Internet. Parlant de Tim, il partage un amour fraternel mignon avec sa cousine Inaaya Naumi Kemmu, fille de Soha Ali Khan et Kunal Kemmu.

Maintenant, lors d’une interaction avec Zoom, Soha a été interrogée sur le petit frère d’Inaaya et Taimur, et elle a dit que sa fille serait une sœur aînée attentionnée. L’acteur de Rang De Basanti a déclaré au portail: « Elle est très attentionnée et protectrice. Elle va être une sœur aînée incroyable. »

Parlant des qualités qu’Inaaya a dérivées de son père Kunal, Soha a déclaré: « Je pense qu’elle ressemble beaucoup à Kunal – expressive, émotionnelle, sensible et elle a le sourire le plus contagieux et une lueur espiègle dans ses yeux – comme Kunal. »

Plus tôt, lorsque Kunal a été interrogé sur le deuxième fils de Saif et Kareena, il avait dit au Bombay Times: « Que ce soit Taimur ou Inaaya, je pense que la plupart de leurs réactions sont basées sur la façon dont nous réagissons. Cela dit, les enfants sont heureux et bénis d’avoir un nouveau membre de la famille. Il est né à une époque sans précédent et je lui souhaite une bonne santé. «

Inaaya est née en septembre 2017, tandis que Saif et Kareena ont accueilli Taimur en décembre 2016. Toute la famille s’assure de se retrouver, que ce soit pour les playdates, les festivals et plus encore.