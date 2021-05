Soha Ali Khan partage les séquelles du cyclone Tauktae, son mari Kunal Kemmu fait irruption dans des chants et des danses impromptus – Visionner | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que Mumbai est noyée sous de fortes pluies à cause du cyclone Tauktae, de nombreuses célébrités de Bollywood ont partagé leurs horribles rencontres avec la tempête destructrice. Récemment, l’actrice Soha Ali Khan a également donné une mise à jour à ses fans.

Alors que l’actrice filmait les séquelles du cyclone depuis sa terrasse, son mari Kunal Kemmu est entré dans le cadre et a fait une performance impromptue sur la chanson « Keh Do Ke Tum Ho Meri Warna » d’Anil Kapoor du film « Tezaab ».

Dès que la vidéo commence, Soha peut être vue expliquant la situation tout en montrant sa terrasse et dit: «Je viens juste de monter sur le toit pour voir les séquelles du cyclone (Cyclone Tauktae), et certaines plantes sont tombées.»

Et soudain, Kunal entre dans la vidéo et commence à chanter et à secouer une jambe avec son chien de compagnie.

Soha a partagé la jolie vidéo sur son pseudo Instagram et a écrit: «Certaines choses défient toute explication @kunalkemmu.»

Republiant sa vidéo, Kunal a écrit: «Quand mon fan intérieur @anilskapoor sort…

#Repost @sakpataudi .. »

Alors que les fans bavent devant cette vidéo mignonne, c’est la réaction d’Anil Kapoor qui est venue comme un régal pour tout le monde.

Il a retweeté la vidéo et a écrit: « L’a tué!.. »

L’a tué! https://t.co/rBIywDHqfj – Anil Kapoor (@AnilKapoor) 18 mai 2021

Soha et Kunal se sont rencontrés sur les plateaux de «Dhoondte Reh Jaoge» en 2009. Le couple est tombé amoureux l’un de l’autre lors du tournage de leur deuxième film ensemble intitulé «99».

Kunal a proposé à Soha à Paris et le couple s’est fait attacher en 2015. Aujourd’hui, ils sont les fiers parents de la fille Inaaya Naumi Kemmu.