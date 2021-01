Les parents célèbres Soha Ali Khan et Kunal Kemmu encouragent les parents à s’impliquer également pour le développement sain et heureux de leur bébé, affirmant que le parcours parental est encore plus gratifiant lorsque les deux jouent un rôle égal.

«Devenir parent est une belle sensation et le voyage est encore plus gratifiant lorsque les deux jouent un rôle égal. Pas de devoir de papa et de devoir de maman, juste un sens profond des responsabilités, de l’amour et du soin de votre bébé», déclare Soha, mère de la petite Innaya. Le duo a collaboré avec Pampers pour leur nouvelle campagne appelée ‘# ItTakes2’ qui vise à susciter un changement positif et à renforcer le mouvement en faveur de l’égalité parentale.

Ajoutant à cela, un papa fier, Kunal dit: « Le voyage de la parentalité commence avant même que vous ne teniez votre petit pour la première fois. Le jour où notre petite fille est née a été un moment de fierté pour moi comme c’était le jour, je est passé d’homme à papa. Je lui ai promis que je l’élèverais avec sa mère pour qu’elle devienne une fille forte, heureuse et en bonne santé. «

Alors que l’égalité parentale a un impact plus profond sur la vie d’un enfant lorsque les deux partenaires sont impliqués tout au long, une étude de Nielsen révèle que 84% des pères en Inde pensent que prendre soin d’un bébé est avant tout le rôle de la mère.

Cependant, ces dernières années, les hommes ont commencé à jouer un rôle plus stimulant dans la parentalité. Dans une étude conjointe publiée par les meilleurs collèges de l’Ivy League à Londres, les chercheurs ont constaté que les enfants, dont les pères étaient plus engagés dans les premiers mois, obtenaient de meilleurs résultats aux tests cognitifs à l’âge de deux ans.

La marque a sorti un film, mettant en vedette Soha et Kunal, semé de moments de réalisation soulignant le fait que si élever un bébé est un beau voyage, l’implication des deux parents est importante pour le développement sain d’un bébé.

Soha déclare: « Ayant parcouru ce chemin avec Kunal, je peux affirmer avec confiance que # ItTakes2 pour la croissance et le développement complet d’un enfant. Je suis fier de rejoindre ce mouvement de Pampers et de m’engager pour l’égalité des parents. C’est vraiment le reflet de la les croyances parentales que nous apprécions le plus dans notre cheminement vers l’éducation de notre petite fille. «

Kunal a ajouté: « Prenant l’engagement pour l’égalité parentale par Pampers, je crois que # ItTakes2 élever votre enfant pour qu’il embrasse le monde et je n’échangerais cela contre rien. J’encourage également les pères à prendre l’engagement et à ne pas manquer ce beau voyage . «

Abhishek Desai, directeur principal et chef de catégorie, Baby Care, P&G Indian Subcontinent, a déclaré: «Pampers a toujours été un allié stimulant et stimulant pour l’esprit des parents, tout en garantissant le développement heureux et sain de chaque bébé. Des milliers des pères donnent aujourd’hui l’exemple de l’égalité parentale à leur manière. Qu’il s’agisse de changer les couches ou de nourrir leurs tout-petits, ils croient que # ItTakes2 pour la croissance saine d’un bébé. L’égalité parentale va au-delà du partage des responsabilités car elle a le pouvoir d’avoir un impact durable depuis des générations en enseignant des leçons inestimables de travail d’équipe, de solidarité et d’égalité. Grâce à cette campagne, la marque espère engager une conversation pour changer positivement le paradigme parental et encourager davantage de mamans et de papas à rejoindre le mouvement # ItTakes2. «