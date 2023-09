Sofyan Amrabat est le n°4 du nouveau Manchester United, le numéro Rafale Varane recherché

La nouvelle recrue de Manchester United, Sofyan Amrabat, portera le maillot numéro 4, ce que Rafale Varane souhaitait lors de son arrivée au Theatre Of Dreams il y a deux ans. United a révélé le numéro de maillot officiel d’Amrabat pour l’équipe sur les plateformes de médias sociaux. Le joueur de 27 ans a été vu dans le maillot rouge emblématique de United face au mur, révélant son numéro de maillot. Raphael Varane aurait demandé le même numéro de maillot lors de son transfert à Old Trafford en provenance du Real Madrid. Cependant, Phil Jones, à l’époque, refusait de divulguer le numéro. Cela a conduit Varane à prendre le maillot numéro 19 des Diables Rouges. Depuis, le Français porte le même numéro.

Sofyan Amrabat avait l’air enthousiasmé par sa nouvelle aventure en Angleterre. En parlant de son transfert, Amrabat, cité via SportBible, a déclaré : « C’est un immense honneur de devenir un joueur de Manchester United… Je suis quelqu’un qui écoute toujours mon cœur et maintenant je représente le club de mes rêves. » Il a en outre déclaré qu’il serait désireux d’apporter un peu d’énergie à l’équipe et qu’il mettrait tout en œuvre dans ses actions pour son équipe.

Manchester United a été très actif lors du mercato estival. L’entraîneur Erik ten Hag a recruté plusieurs joueurs talentueux, dont l’attaquant danois Rasmus Hojlund, l’international camerounais Andre Onana et le défenseur espagnol Sergio Regulion. Sofyan Amrabat semble être la dernière recrue de l’été en rejoignant le camp le 5 septembre. L’international marocain a rejoint les Diables rouges dans le cadre d’un prêt d’un an auprès de la Fiorentina pour un montant annoncé de 10 millions d’euros. Un accord de prêt a été préféré pour garantir que les Red Devils adhèrent aux directives du fair-play financier (FFP) de la Premier League.

Sofyan Amrabat a fait 29 apparitions en Serie A pour la Fiorentina la saison dernière. Il a ensuite été exclu de l’équipe, mais pas parce qu’il était blessé. La Viola voulait qu’il prenne une décision rapide sur son avenir, ce qui a entraîné son expulsion des matchs du club.

Il a été un atout crucial pour son équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière. Lors de son examen médical, United a détecté une légère blessure au dos. Le milieu de terrain a révélé plus tard qu’il avait dû prendre plusieurs injections analgésiques juste pour jouer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Espagne. Ses efforts ont semblé avoir un grand impact sur le moral de son équipe puisque le Maroc a réalisé un parcours de rêve lors de cet événement phare qui l’a vu vaincre l’Espagne en huitièmes de finale et le Portugal en quarts de finale. Ils sont devenus la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.