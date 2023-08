Sofyan Amrabat à Manchester United : l’international marocain pourrait-il résoudre les problèmes d’Erik ten Hag au milieu de terrain ? | Actualités footballistiques

Les problèmes de milieu de terrain de Manchester United ont été l’une des histoires de la saison jusqu’à présent. Envahi par les loups. Surpassé par Tottenham. Mason Mount est maintenant blessé. La forme de Casemiro est sous le feu des projecteurs. Une solution urgente s’impose.

Cette réponse pourrait venir sous la forme du milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat. L’international marocain était une star de la Coupe du monde, entretient une relation avec Erik ten Hag depuis leur passage à Utrecht et a été lié à United pendant une grande partie de l’été.

« Ils veulent acheter Sofyan Amrabat pour une raison », a déclaré Gary Neville. Sports aériens. « Il veut que tout le monde dans l’équipe puisse accepter le ballon et le recevoir. Sofyan Amrabat arrive, il est passeur de ballon et peut s’asseoir aux côtés de Casemiro. »

L'équipe de Monday Night Football discute de ses inquiétudes concernant la forme de Casemiro



Le Brésilien a certainement besoin de soutien. Les appels à restaurer Scott McTominay dans la formation de départ indiquent qu’Amrabat n’a pas besoin d’être un croisement entre Roy Keane et Bobby Charlton pour faire la différence. United a désespérément besoin d’une présence là-bas.

Il fut un temps où il n’était pas évident qu’Amrabat, aujourd’hui âgé de 27 ans, puisse être ce joueur. Il y a quatre ans, il faisait partie d’une défense à trois au Club de Bruges. Le tournant s’est produit lorsqu’il a été prêté au Hellas Vérone à condition qu’il soit joué en tant que numéro 6.

La réalisation d’Amrabat

C’est là qu’il redécouvre le potentiel que Ten Hag et d’autres avaient vu en lui lorsqu’il était adolescent. Amrabat avait alors un aspect différent. La tête n’était pas rasée, le cadre n’était pas aussi robuste que celui qui couvrait plus de terrain que n’importe quel joueur de la Coupe du monde au Qatar.

« Le Sofyan d’il y a 10 ou 12 ans était très différent de celui d’aujourd’hui. Non seulement en termes d’âge ou d’expérience, mais aussi en termes de connaissances sur le football, de connaissances sur la manière de devenir professionnel. Il croyait déjà qu’il était un joueur de haut niveau, mais il avait 15 ou 16 ans. . C’est juste le début. »

Ce sont les mots de Robin Pronk, ancien entraîneur des jeunes d’Amrabat au FC Utrecht, aujourd’hui responsable de l’académie du club néerlandais. Il connaît bien la famille pour avoir déjà entraîné Nordin, le frère aîné d’Amrabat, à l’Ajax. Il a été témoin du début de sa transformation.

Amrabat en action en tant que jeune joueur pendant son séjour au FC Utrecht





« Quand il est arrivé dans mon équipe chez les U19 », raconte Pronk Sports aériens« Il faisait une grande transition vers une façon de penser plus professionnelle, travaillant dur chaque jour, se préparant avant l’entraînement, des programmes individuels après l’entraînement, sur le terrain et au gymnase ».

Les projecteurs étaient braqués sur Amrabat dès son plus jeune âge. International néerlandais U15, son changement pour représenter le Maroc a conduit à des conversations avec Ruud Gullit et Dick Advocaat. « Je me souviens qu’ils essayaient de le convaincre de choisir les Pays-Bas », raconte Pronk.

Ces avancées ont été ignorées, mais il y avait un Néerlandais qu’Amrabat écoutait à l’époque. « Il a reçu beaucoup de soutien et d’attention de la part d’Erik ten Hag. Dans la philosophie d’Erik, l’académie était très importante. C’est lui qui l’a emmené en équipe première. »

L'entraîneur du FC Utrecht, Erik ten Hag, donne des instructions à Amrabat en 2016





Bien que, comme Pronk l’admet, « le grand succès est venu pour lui en Italie », ce sont ces deux saisons sous la direction de Ten Hag qui l’ont vu passer du statut d’espoir à celui de professionnel, le mettant sur la voie d’un transfert à Feyenoord. « Il a vraiment réussi en Eredivisie. »

Quel genre de joueur était le jeune Amrabat ? « Vous voyez maintenant ce qu’il montre, c’est un milieu de terrain très puissant. Nous avons discuté avec lui de ce qu’il devait développer car il avait les compétences nécessaires pour devenir un très bon joueur de box-to-box. Il avait cette puissance physique. »

Dharmesh Sheth explique pourquoi Manchester United retarde une offre pour Amrabat



Pronk a également travaillé pour affiner d’autres éléments de son jeu. Ayant entraîné certains des meilleurs jeunes talents d’Europe pendant son séjour à l’Ajax, parmi lesquels Christian Eriksen, il a compris la nécessité d’améliorer les compétences d’Amrabat. Ils ont étudié les meilleurs milieux de terrain.

« Je lui ai montré beaucoup de vidéos. J’ai essayé de lui expliquer ce qui était requis, ce que montraient les meilleurs milieux de terrain au plus haut niveau. Il faut se spécialiser dans certaines compétences pour que les clubs et les entraîneurs aient besoin de vous. Sans cela, vous ne sont pas assez spéciaux pour le sommet.

« Nous avons regardé les meilleurs milieux de terrain internationaux comme Xabi Alonso et Luka Modric. Pas pour dire qu’il était comme eux, car à ce moment-là il avait 18 ou 19 ans, mais pour lui montrer que c’était le niveau. C’était pour lui donner un miroir. pour se comparer à ces joueurs.

Un faiseur de différence à United ?

Amrabat affronterait Modric à deux reprises lors de la Coupe du monde 2022. Il était alors devenu un maître dans la manipulation du ballon. Son équipe de la Fiorentina s’est classée deuxième derrière Naples pour la possession en Serie A la saison dernière. Amrabat figurait parmi les 10 meilleurs joueurs pour les passes complétées dans la moitié de terrain adverse toutes les 90 minutes.

Ajouter cet aspect à son jeu, cette combinaison de passes et de puissance, a pris du temps. « Si l’on compare ses capacités techniques avec celles d’Eriksen, c’est le jour et la nuit », explique Pronk. « Mais il faut les deux dans une équipe. La combinaison de ces deux joueurs fait une équipe de haut niveau. »

C’est une qualité qui manque actuellement à United. « C’est ce que recherchent Erik et d’autres entraîneurs car la Premier League est très physique donc il faut beaucoup de puissance, il faut beaucoup d’intensité. Je pense que Sofyan Amrabat peut apporter cela à l’équipe », ajoute Pronk.

« Je pense qu’Erik a besoin de sa puissance au milieu de terrain, de ces courses box-to-box. Aux Pays-Bas, nous appelons cela gagner le deuxième ballon. Il a besoin de quelqu’un qui peut récupérer le ballon, quelqu’un qui peut contre-presser après avoir perdu le ballon. balle. Ce sont les compétences spéciales de Sofyan.

Pour Amrabat, des retrouvailles avec Ten Hag permettraient à sa carrière de boucler la boucle. Pour Pronk, ce serait un autre motif de fierté. « J’aime travailler avec les jeunes joueurs et jouer un petit rôle en les aidant à progresser. C’est ce dont on se souvient de nombreuses années après. »

Pour United, cela pourrait être la solution à son problème de milieu de terrain.