SoftBank Vision Fund affiche une perte trimestrielle de 21,6 milliards de dollars

Le Vision Fund de SoftBank, une idée originale du fondateur de la société, Masayoshi Son, a dû faire face à un certain nombre de vents contraires, notamment une chute des valeurs technologiques en raison de la hausse des taux d’intérêt, d’un marché chinois difficile et de la géopolitique.

SoftBank a enregistré l’une de ses plus grosses pertes dans son unité d’investissement Vision Fund pour son premier trimestre fiscal, alors que les actions technologiques continuent d’être martelées dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

Le Vision Fund du géant japonais a enregistré une perte de 2,93 billions de yens japonais (21,68 milliards de dollars) pour le trimestre de juin. Il s’agit de la deuxième plus importante perte trimestrielle pour le Vision Fund.

Cela a contribué à une perte nette de 3,16 billions de yens pour le trimestre pour SoftBank contre un bénéfice de 761,5 milliards de yens à la même période l’an dernier.

Le Vision Fund de SoftBank, qui a débuté en 2017 et investit dans des entreprises technologiques, a été frappé par une chute des actions à forte croissance en raison de l’inflation galopante qui a conduit la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales à augmenter les taux d’intérêt.

Masayoshi Son, le fondateur franc de SoftBank et le cerveau du Vision Fund, a déclaré en mai que la société passerait en mode “défense” et serait plus “conservatrice” avec le rythme des investissements après avoir enregistré une perte record de 3,5 billions de yens japonais à l’unité d’investissement. pour le dernier exercice financier.

SoftBank a déclaré avoir constaté une baisse des cours des actions d’un large éventail de sociétés de son portefeuille, qui était “principalement causée par la tendance mondiale à la baisse des cours des actions en raison des inquiétudes croissantes concernant la récession économique provoquée par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt”.

Les actions d’entreprises allant de la société de commerce électronique sud-coréenne Coupang à DoorDash aux États-Unis ont été durement touchées au deuxième trimestre de l’année.

SoftBank a déclaré que le cours des actions des sociétés privées de son portefeuille avait également baissé.

