SoftBank Vision Fund affiche une autre perte trimestrielle alors que la crise technologique se fait sentir

Le Vision Fund de SoftBank, une idée originale du fondateur de la société, Masayoshi Son, a dû faire face à un certain nombre de vents contraires, notamment une chute des valeurs technologiques en raison de la hausse des taux d’intérêt, d’un marché chinois difficile et de la géopolitique.

SoftBank’s La branche d’investissement phare, le Vision Fund, a enregistré mardi sa quatrième perte trimestrielle consécutive alors que la chute des valorisations technologiques continue de frapper le géant japonais.

Le segment Vision Fund a enregistré une perte avant impôts de 660 milliards de yens japonais (5 milliards de dollars) pour le trimestre de décembre. La perte sur investissements du Vision Fund de SoftBank s’est élevée à 730,35 milliards de yens sur la période de trois mois.

Le groupe SoftBank a globalement enregistré une perte nette de 783,4 milliards de yens, revenant à une perte trimestrielle après avoir enregistré un bénéfice au cours du trimestre de juillet à septembre.

Cela a été une période difficile pour SoftBank dont le Vision Fund détient des participations dans une gamme d’entreprises technologiques, des start-ups aux géants cotés en bourse, au milieu d’une chute massive des valorisations technologiques au cours de l’année écoulée.

SoftBank a déclaré que certaines des pertes majeures du dernier trimestre étaient dues à une “diminution globale de la juste valeur des sociétés de portefeuille, reflétant principalement les démarques des sociétés les moins performantes et la baisse du cours des actions des sociétés comparables au marché”.

Parmi les investissements les moins performants de SoftBank figurent la société chinoise d’intelligence artificielle SenseTime, qui a chuté de 57 % au cours de l’année écoulée, et le groupe technologique indonésien Aller à qui a vu ses actions chuter de plus de 65 %.

Masayoshi Son, le fondateur franc de SoftBank et le cerveau derrière le Vision Fund, a déclaré en mai que la société passerait en mode “défense” et serait plus “conservatrice” avec le rythme des investissements après que l’unité ait enregistré une perte record de 3,5 billions de yens japonais pour dernier exercice financier.

SoftBank a déclaré n’avoir réalisé que 2,76 milliards de dollars d’investissements nouveaux et de suivi au cours des neuf mois précédant le 31 décembre, une “réduction significative” par rapport à 39,24 milliards de dollars en 2021.

Au cours de l’année écoulée, SoftBank a abandonné certains de ses investissements les plus en vue pour lever des fonds. En août, il a déclaré avoir vendu sa participation restante dans le géant américain du covoiturage Uber . Et l’année dernière, il a vendu certaines de ses actions Alibaba via un dérivé appelé contrat à terme. Son a fait fortune avec un investissement précoce dans Alibaba il y a plus de deux décennies.

Son, qui est connu pour ses présentations colorées aux investisseurs, n’était pas présent lors de l’appel aux résultats de la société mardi.

Le PDG de SoftBank se concentre actuellement sur l’obtention d’une cotation publique d’ARM, le concepteur de puces britannique qu’il a acheté en 2016. Le chef des finances de la société, Yoshimitsu Goto, a déclaré mardi que la cotation d’ARM aura lieu cette année.

“La préparation est en cours et nous verrons comment évoluent les conditions du marché”, a déclaré Goto.