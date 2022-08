SoftBank vend la totalité de sa participation dans Uber alors que les pertes du Vision Fund augmentent

SoftBank a révélé lundi avoir vendu sa participation restante dans le géant américain Uber, alors que le conglomérat japonais cherche à lever des fonds au milieu des pertes croissantes de son unité d’investissement.

Cette décision intervient après que le Vision Fund de SoftBank, son véhicule d’investissement technologique, a annoncé une perte de 2,93 billions de yens japonais (21,68 milliards de dollars) pour le trimestre de juin, l’une des plus élevées jamais enregistrées.

SoftBank a déclaré avoir vendu ses avoirs Uber à un moment donné entre avril et juillet à un prix moyen de 41,47 $ par action. SoftBank a déclaré que le coût moyen par action était de 34,50 $, de sorte que la société a vendu la participation d’Uber avec un bénéfice.

Le géant japonais n’a pas précisé combien la vente d’Uber a rapporté à l’entreprise ni la taille de la participation qu’elle a déchargée.

SoftBank a investi dans Uber en 2018 et à nouveau en 2019 pour devenir son principal actionnaire à un moment donné. L’année dernière, SoftBank a vendu environ un tiers de sa participation dans Uber, a rapporté CNBC. Il a maintenant vendu toutes les actions qu’il détenait encore.

Les actions d’Uber étaient supérieures de plus de 1 % dans le commerce avant commercialisation.

Au total, entre avril et juillet, SoftBank a déclaré avoir réalisé un gain de 5,6 milliards de dollars sur le total des participations dans les sociétés qu’il a vendues, notamment Uber, la société immobilière en ligne Opendoor, la société de soins de santé Guardant et le géant chinois de l’immobilier et du courtage Beike..