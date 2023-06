SoftBank va passer du «mode défense» au «mode infraction», déclare le PDG Masayoshi Son

« Ce qui m’intéresse le plus, ce sur quoi je travaille le plus, c’est la révolution de l’IA. Je crois que l’humanité va être dépassée par l’ordinateur ou l’IA », a déclaré Son.

Le conglomérat technologique, qui investit dans le capital-risque par le biais de son Vision Fund, a connu sa juste part de hauts et de bas. Il était en « mode défense » car il a interrompu de nouveaux investissements et réduit sa participation dans Alibaba . En mai, le Vision Fund a annoncé une perte record de 32 milliards de dollars.

Le Vision Fund a investi dans des entreprises technologiques chinoises et a donc été touché par la répression de Pékin sur le secteur technologique du pays et la chute subséquente des cours des actions. Les sociétés du portefeuille de SoftBank comprennent ByteDance, Épicerie DiDi , coupang et plus.

SoftBank se prépare pour l’introduction en bourse d’Arm, la société de conception de puces basée au Royaume-Uni qu’elle a acquise en 2016. Arm a déposé une demande d’inscription auprès du directeur financier américain de SoftBank, Yoshimitsu Goto, a déclaré que le processus d’introduction en bourse « se déroulait sans heurts ».

L’intelligence artificielle a connu une croissance explosive ces derniers mois, alimentée par la viralité du chatbot ChatGPT. ChatGPT a étonné les chercheurs et le grand public avec sa capacité à générer des réponses humaines aux invites des utilisateurs.

Son a déclaré mardi qu’il était « un gros utilisateur de ChatGPT » et que ChatGPT est « incroyable ».