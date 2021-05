SoftBank soutient Klarna dans un cycle qui la valorise à plus de 40 milliards de dollars

Johan Jeppsson | Bloomberg via Getty Images

Le PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, prend la parole lors d’une conférence sur la technologie et la musique à Stockholm, en Suède.

Klarna, une société européenne qui achète maintenant-paye plus tard, est sur le point d’obtenir un nouveau cycle de financement d’une valeur de plus de 40 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

L’investissement est soutenu par SoftBank et plusieurs autres investisseurs, a déclaré la personne, qui a demandé à rester anonyme car les détails n’ont pas encore été rendus publics.

La nouvelle, qui précède une éventuelle cotation boursière à succès, était signalé pour la première fois Jeudi par Business Insider.

La taille exacte du cycle d’investissement est inconnue. Cependant, il devrait être inférieur au milliard de dollars que Klarna a levé en mars, alors qu’il était évalué à 31 milliards de dollars, selon Business Insider.

Klarna a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par CNBC.

Klarna est déjà cotée en tant que société de portefeuille sur le site Web de SoftBank via le Vision Fund 2. Klarna est également soutenue par des investisseurs de renom comme Snoop Dogg et le groupe chinois Ant. Un porte-parole de SoftBank n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Si l’accord est conclu, Klarna consolidera sa place de licorne technologique privée la plus précieuse d’Europe, surpassant le service de livraison de nourriture soutenu par Amazon Deliveroo et le processeur de paiement en ligne Checkout, qui a atteint une valorisation de 15 milliards de dollars en janvier.

Moins de trois heures après le premier rapport du cycle de financement, le PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a annoncé sur Twitter que la société avait subi un «incident auto-infligé».

« Tellement triste et frustrant de se rendre compte que nous avons eu un incident auto-infligé, pendant 30 minutes, affectant la vie privée de certains de nos utilisateurs », a-t-il déclaré, indiquant que la société a peut-être subi une violation de données.

« Toute l’attention de tous les collègues pour ramener les choses à la normale, prendre des mesures pour éviter que cela ne se produise et communiquer largement », a ajouté Siemiatkowski.

Klarna continue de croître rapidement plus d’une décennie après sa création et a fait des progrès importants en se développant aux États-Unis.Il a reçu un grand coup de pouce l’année dernière grâce à la demande accrue de plans d’achat immédiat, alimenté en partie par les verrouillages de coronavirus accéléré la transition vers les achats en ligne.

Dans le même temps, la demande accrue de produits à acheter maintenant, payer plus tard a attiré l’attention des régulateurs britanniques, qui devraient introduire de nouvelles règles strictes régissant le secteur.

« Avec ce produit, nous défions une industrie massive qui a surfacturé les consommateurs avec des frais de découvert, avec des conditions d’utilisation portant intérêt », a déclaré Siemiatkowski à CNBC en février. « Il y a beaucoup d’idées fausses au Royaume-Uni, mais quand nous avons la chance de nous asseoir avec des politiciens britanniques … ils sont convaincus et ensuite ils changent de camp. »

Klarna a atteint 1 milliard de dollars de revenus annuels pour la première fois l’année dernière, affichant un bénéfice d’exploitation record de 1,2 milliard de dollars. Cependant, les pertes se sont également accélérées de 50% en raison de l’augmentation des coûts associés à l’expansion internationale, la perte nette de Klarna s’élevant à environ 109,2 millions de dollars.

Klarna gagne de l’argent en prenant des frais auprès des commerçants chaque fois qu’un client effectue une transaction. Il dit que les commerçants qui utilisent son service voient souvent une augmentation des ventes en conséquence. La société est une banque réglementée et se lance de plus en plus dans la banque de détail dans son pays d’origine ainsi qu’en Allemagne.