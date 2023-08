SoftBank poursuit la startup de médias sociaux IRL, alléguant de faux numéros d’utilisateur

Le Vision Fund de SoftBank a intenté une action contre les fondateurs de l’une de ses sociétés de portefeuille lundi, alléguant qu’ils avaient artificiellement gonflé les statistiques des utilisateurs, menti au fonds sur les performances et escroqué le fonds pour des millions.

La startup de médias sociaux Buzzy IRL a été lancée en avril 2021 et était apparemment « l’une des applications de médias sociaux à la croissance la plus rapide pour la génération Z », selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco.

SoftBank a été investi dans l’entreprise en raison de son engagement apparemment faible et « fort » des utilisateurs qui l’a laissé « bien positionné pour une croissance virale supplémentaire » de la même manière Facebook et Twitter a explosé.

En mai 2021, un mois après le lancement de la société, SoftBank a investi 150 millions de dollars dans IRL via l’un des fonds Vision les plus dépensiers du conglomérat, achetant 125 millions de dollars d’actions à la société et 25 millions de dollars supplémentaires à des initiés, dont le PDG Abraham Shafi ainsi que Noah Shafi et Yassin Aniss, indique la plainte.

SoftBank pensait qu’IRL comptait 12 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Mais ces chiffres étaient un mensonge, selon la plainte. IRL fourmillait secrètement sa propre plate-forme d’une armée de bots, selon la plainte, créant le vernis d’un réseau social florissant qui était, en réalité, une couverture pour « escroquer les investisseurs ».

L’intrigue a commencé à se défaire lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis a ouvert une enquête sur l’IRL fin 2022. En avril 2023, Abraham Shafi a été suspendu en tant que PDG et la société a été dissoute en juin.

La poursuite soulève des questions importantes sur le niveau de contrôle que SoftBank a appliqué à ses sociétés de portefeuille. Lorsqu’une évaluation par un tiers du nombre d’utilisateurs s’est révélée nettement inférieure à l’argumentaire de vente d’IRL, les représentants de SoftBank ont ​​accepté les explications d’Abraham Shafi selon lesquelles elles n’étaient « certainement pas exactes », selon la poursuite.

Les faux pas passés de SoftBank incluent des positions importantes dans l’échange de crypto prétendument frauduleux FTX et une société immobilière dévaluée Nous travaillons . Les fonds Vision de SoftBank ont ​​considérablement faibli depuis les sommets du marché de 2021, et le conglomérat a enregistré une perte en année pleine de 32 milliards de dollars pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023.