Sofía Vergara va « recycler » son tatouage de Joe Manganiello

Sofía Vergara et Joe Manganiello se sont peut-être séparés, mais le Famille moderne La star a trouvé un moyen astucieux de garder un tatouage de son ex.

Dans une interview avec Le discoursle Griselda La star a déclaré qu’elle n’avait que deux tatouages : un avec l’initiale de son défunt frère sur son poignet gauche et la lettre J sur son poignet droit. « C’était l’initiale de Joe Manganiello », a expliqué Vergara. « Mais maintenant, il est parti. » Le public a applaudi.

Sofia Vergara et Joe Manganiello.

Stefanie Keenan/VF23/WireImage



Mais Vergara envisage toujours de conserver le tatouage grâce à une heureuse coïncidence. « Quelle chance puis-je avoir que le gars avec qui je sors [with] a la même initiale ? dit-elle à propos de son nouveau petit ami, le Dr Justin Saliman. « Recyclez, recyclez », a-t-elle plaisanté.

Vergara et Manganiello ont commencé à sortir ensemble en 2014 après la rupture de Vergara. Famille moderne sa co-vedette Jesse Tyler Ferguson les a présentés lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche. Ils se sont fiancés à la fin de cette année-là et se sont mariés en novembre 2015. Le couple a annoncé sa séparation en juillet dernier et finalisé leur divorce en février.

« Nous avons pris la décision difficile de divorcer », a déclaré l’ex-couple dans un communiqué annonçant la séparation. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent beaucoup soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguer dans cette nouvelle phase de notre vie.

Justin Saliman et Sofia Vergara.

Le rideau d’Hollywood/Bauer-Griffin/GC Images



Vergara et Saliman, chirurgien orthopédiste, ont été liés pour la première fois en octobre 2023, selon PERSONNES.

Avant de parler de ses propres tatouages, Vergara a déploré l’obsession de l’encre de son fils Manolo Gonzalez Vergara. Lorsqu’on lui a demandé combien de tatouages ​​il avait accumulé jusqu’à présent, Manolo a répondu : « Couvrez-vous les oreilles. Je pense qu’il y en aura 34 à ce stade. » Déçu (et pas se bouchant les oreilles), sa mère a répondu : « Arrête ça. Je m’en vais. »

« Je suis un tatoueur », a déclaré Manolo. « Vous savez, c’est comme un journal. »

« Un journal de quoi ? Je lui ai donné cette belle peau, vous savez, comme une peau foncée latine, et maintenant vous ne pouvez plus rien voir. Vous ne pouvez pas le voir », a déclaré Sofía. « Vous voyez juste ces petites choses là. »

Regardez le clip complet ci-dessus.