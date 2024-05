Sofia Vergara va « recycler » le tatouage initialement dédié à Joe Mangianello pour son nouveau petit ami

{{#rendered}} {{/rendered}}

Sofia Vergara n’est pas fan du gaspillage d’espace.

Lors d’une apparition sur L’épisode de vendredi de « The Talk », l’ancienne de « Modern Family » a expliqué pourquoi elle avait décidé de « recycler » son tatouage initialement dédié à son ex-mari Joe Manganiello, et son raisonnement a fait rire le public.

Vergara a d’abord affiché un tatouage sur son poignet gauche avec l’initiale « R » en l’honneur de son défunt frère, Rafael. Ensuite, elle a montré à la caméra son poignet droit, qui montrait la lettre « J ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

« C’était l’initiale de Joe Manganiello, mais maintenant il n’est plus là », a-t-elle déclaré sous les rires du public. « Alors, maintenant mon nouveau… quelle chance puis-je avoir que le gars avec qui je sors [with] a la même initiale », a-t-elle déclaré, faisant référence à son nouvel amour, le Dr Justin Saliman. « Le nouveau gars. Alors je me dis : « Recyclez ». Recycler!' »

SOFIA VERGARA ADMET QUE LE DIVORCE A CONTRIBUÉ À UNE ANNÉE « INTÉRESSANTE ET TRÈS DIFFICILE »

En juillet dernier, Vergara et Manganiello – mariés depuis sept ans – ont annoncé leur séparation dans une déclaration commune.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Nous avons pris la décision difficile de divorcer », écrivaient les deux à Page Six à l’époque. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Deux jours plus tard, le La star de « Magic Mike » a demandé le divorce de Vergara. La star de « Griselda » a répondu à la demande de divorce de son ex-mari, demandant au tribunal de confirmer l’accord prénuptial du couple dans des documents déposés le 26 juillet 2023 et obtenus par Fox News Digital. Selon les documents, la date de séparation de Vergara et Manganiello était le 2 juillet.

{{#rendered}} {{/rendered}}

En avril, le actrice de 51 ans a déclaré son amour pour Saliman en révélant qu’il avait pris soin d’elle pendant qu’elle se remettait d’une « opération majeure au genou ».

« Si jamais tu reçois un [major] opération du genou, assurez-vous de trouver un beau médecin qui couchera avec vous cette nuit-là… ! Je t’embrasse », a écrit Vergara sur une photo de Saliman qu’elle a partagée sur son histoire Instagram.

Dans une nouvelle interview avec Revue populaire plus tôt ce mois-ci, Vergara a parlé des aspects les plus difficiles des rencontres aux yeux du public, ainsi que de ce qu’elle est recherche d’un partenaire.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Tout [is challenging] », a déclaré l’homme de 51 ans à propos de rencontres à Hollywood. » Parce que tout devient tellement exagéré. Parfois, tout n’est pas interprété de la bonne manière. La vie est donc déjà dure. Avoir des relations est difficile. Les problèmes sont difficiles. Et puis, pour le voir là-bas et être complètement changé, vous voulez vous demander : « Que se passe-t-il ? Mais on s’y habitue. Cela vient du fait d’être célèbre, donc on ne peut pas trop se plaindre. »

Quant à ce qu’elle veut dans une relation, Vergara dit qu’elle ne demande pas grand-chose.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« La santé. L’argent. Du plaisir. Avec des enfants. C’est tout. C’est tout ce que je veux », a-t-elle déclaré.

Mais le seul élément décisif ? « Plus d’enfants », dit-elle.