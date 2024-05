Sofía Vergara sur la future chirurgie plastique, le Botox et les produits de comblement

Sous les projecteurs depuis plus de 15 ans, il n’est pas surprenant que Sofía soit différente aujourd’hui de ce qu’elle était en 2009, lorsqu’elle est apparue pour la première fois sur nos écrans dans le rôle de Gloria dans Famille moderne. Et en parlant à Séduire, elle a plaisanté en disant que cela peut parfois être un peu confrontant de se voir plus jeune à la télévision, mais tout cela fait partie du processus.