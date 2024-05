Sofia Vergara sur la chirurgie plastique, le Botox et le vieillissement

Sofia Vergara est pro de la chirurgie plastique – et la Famille moderne La star n’a pas peur de parler franchement de passer sous le bistouri, à la fois dans le passé et dans le futur.

« Je vais faire toutes les opérations de chirurgie plastique que je peux faire quand je serai prêt », a déclaré Vergara. Séduire dans un récent article de couverture. « J’aurais aimé avoir plus de temps d’arrêt ; j’aurais déjà fait des choses. [But] parce que je suis devant la caméra, ce n’est pas comme si je pouvais faire quelque chose et ensuite rester assis chez moi à récupérer pendant des semaines. »

Getty



Quant à ce que Vergara a déjà fait, elle a révélé que le Botox était son produit de choix. « Je fais du Botox depuis longtemps dans mon cou, [around] mes yeux », a-t-elle dit, ajoutant : « Je ne crois pas au remplissage. Je pense que le filler fait du bien quand on est très jeune et que l’on veut avoir un peu plus de joues ou repulper un peu ses lèvres. À mon âge – 51 ans –, je pense que cela ne vous fera pas paraître plus jeune. Cela vous donnera l’air plus accompli. »

L’actrice, qui a été ouverte sur ses sentiments à l’égard du vieillissement, affirme que les gens devraient se sentir habilités à faire tout ce qui leur permet de se sentir mieux. « J’ai l’impression qu’il faut profiter de tout ce qui existe », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, si vous vous souciez du vieillissement. Rien de mal si vous ne vous en souciez pas. Ce n’est pas la fin du monde. Mais si vous le faites, maintenant il y a tellement de choses là-bas. »

Vergara a récemment parlé de sa dernière série Netflix, Griselda. Dans ce film, elle incarne le personnage principal Griselda Blanco, un baron de la drogue colombien qui, dans les années 1980, s’est fait connaître à Miami en devenant la « marraine de la cocaïne ». Le rôle était tout à fait un départ pour elle, a-t-elle déclaré Le journaliste hollywoodienet il simulait la consommation de cigarettes et d’autres substances pour incarner le rôle.

Getty



« Je n’ai fait que Famille moderne, vraiment, donc je ne savais pas dans quoi je m’engageais. Et quand je suis arrivée, j’ai réalisé que c’était différent et que c’était difficile de devoir pleurer, tuer, s’étouffer, renifler de la cocaïne et boire de l’alcool », a-t-elle expliqué. « Et je n’avais jamais touché une cigarette de ma vie. Jamais. J’ai dû apprendre, et apprendre à 50 ans à fumer et vous serez dans chaque scène en train de fumer. D’ACCORD. Les trois premières semaines, je rentrais chez moi et je ne savais pas ce qui n’allait pas chez moi. »

Ne vous inquiétez pas, Vergara n’a pas réellement fait ces choses ; attribuez à la magie d’Hollywood le fait de lui donner un aspect intense et très réel. « La cocaïne que j’ai consommée était fausse ! Ce n’était pas de la vraie cocaïne. C’est de la fausse cocaïne, mais j’ai dû faire semblant », avait-elle précisé lors de son discours. Apparition en janvier sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. « Les cigarettes sont également fausses. Tout était faux. »