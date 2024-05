Sofia Vergara révèle son plan pour le tatouage de Joe Manganiello au milieu d’une romance avec le Dr Justin Saliman

Vergara a plaisanté en disant qu’elle envisageait de recycler le tatouage « J » qu’elle s’était fait en l’honneur de Manganiello avec son nouveau copain, le Dr Justin Saliman.

« C’était la première de Joe Manganiello, mais maintenant il est parti », a plaisanté Vergara, faisant rire à la fois le panel The Talk et le public du studio.

« Quelle chance puis-je avoir que le gars avec qui je sors [with] a la même initiale! », A déclaré Vergara, faisant référence à son petit ami, le Dr Justin Saliman. « Recyclez ».

Le même mois, Vergara et Manganiello ont convenu de régler leur divorce moins d’un an après avoir annoncé leur divorce. arrêter en juillet 2023 après sept ans de mariage.

S’ouvrant sur la raison de sa séparation d’avec Manganiello avec un journal espagnol, El País , Vergara a déclaré : Mon mariage s’est rompu parce que mon mari était plus jeune ; il voulait avoir des enfants et je ne voulais pas être une vieille maman », selon une traduction. Vergara a 51 ans tandis que Manganiello en a 47.

« Je pense que ce n’est pas juste envers le bébé. Je respecte celui qui le fait, mais ce n’est plus pour moi », a-t-elle poursuivi.

« J’ai eu un fils à 19 ans, qui en a maintenant 32 », a ajouté Vergara, faisant référence à son fils Manolo, qu’elle partage avec son ex-mari Joe Gonzalez. « Et je suis prête à être grand-mère, pas mère. Donc, si l’amour arrive, il doit venir avec [his own] enfants. »