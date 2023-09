Sofia Vergara réfléchit à la « folie » de la séparation de Joe Manganiello – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Sofia Vergara accepte tous les « changements » – et même la « folie » – auxquels elle a été confrontée après sa séparation d’avec son ex-mari Joe Manganiello.

«Cela a été très intéressant, vous savez. Cela a été une année intéressante pour moi », a déclaré l’ancien Famille moderne star, 51 ans, a dit Divertissement ce soir le mercredi 20 septembre, en réfléchissant sur l’année écoulée. «Beaucoup de changements, beaucoup de bonnes et de folies, et de mauvaises choses arrivent et de bonnes choses arrivent. Tu sais, [that’s] ce qui rend la vie si divertissante et intéressante.

Malgré les montagnes russes que la vie peut apporter, Sofía garde la tête haute. « Je ne peux pas me plaindre. J’ai passé un très très bon moment », a-t-elle ajouté. « Il est toujours temps d’avoir d’autres bonnes choses à venir. »

Le L’Amérique a du talent les commentaires du juge sont intervenus juste après l’annonce selon laquelle Joe, 46 ans, « voyait avec désinvolture » Temps gagnant actrice Caitlin O’Connorpar PERSONNES. Le média a rapporté mardi 19 septembre que le Magic Mike L’acteur a rencontré Caitlin, 33 ans, pour la première fois, « dans le bain à remous » lors d’une after-party « non officielle » pour son émission HBO, « et ils parlaient tout le temps ».

Moins d’une semaine auparavant, Joe et Caitlin avaient été aperçus en train de passer du temps ensemble à Venice, en Californie, à la sortie d’un gymnase local. Cependant, aucun d’eux n’a commenté publiquement leur relation.

Pour sa part, Sofía a adopté la vie de célibataire. Tout en profitant d’une performance d’un humoriste sur AGT en août, l’artiste a plaisanté en disant qu’il voulait flirter avec elle, ce à quoi elle a répondu : « Je suis là ! Je suis célibataire. »

Le réveillon de Nouvel an L’état relationnel des acteurs est devenu un sujet brûlant dans la série de concours de talents. Sa co-vedette Howie Mandel s’est même moqué d’elle pour cela. Même si au début elle ne semblait pas se soucier de ses blagues, il est apparu que Howie, 67 ans, était allée trop loin dans un épisode diffusé le 13 septembre.

« Voyez-vous quelqu’un dans le public ce soir qui vous intéresse ? » le Accord ou pas d’accord a demandé un ancien à Sofia. Tout en gardant le sourire aux lèvres, elle a répondu : « Ça y est, c’est ça ! et quitta la scène.

Auparavant, Sofía et Joe avaient choqué le monde en annonçant qu’ils s’étaient séparés après sept ans de mariage.

« Nous avons pris la décision difficile de divorcer », ont déclaré les deux hommes dans un communiqué obtenu par Page six à l’époque. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie. »