Sofía Vergara quitte ‘AGT’ après que Mandel ait plaisanté sur son célibat – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Saison 18 de L’Amérique a du talent c’est juste devenu un peu plus dramatique ! Après Howie Mandel67 ans, a fait une blague à propos de son co-juge, Sofia Vergaradu nouveau statut de célibataire, l’homme de 51 ans a rapidement quitté la scène lors de l’épisode du 13 septembre de la série de compétition (regarder VIDÉO ICI). « Voyez-vous quelqu’un dans le public ce soir qui vous intéresse ? » le Accord ou pas d’accord » a demandé une ancienne élève, à laquelle elle a répondu la mâchoire baissée. « C’est ça! » plaisanta-t-elle en se levant pour quitter la scène. « Je pense qu’elle a fini! » co-hôte ajouté Terry équipages55.

La blague de Howie fait suite à Famille moderne le divorce d’un ancien d’avec Joe Manganiello, 46 ans, qui a fait la une des journaux le 17 juillet. Peu de temps après qu’une vidéo du moment ait été diffusée sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de la série ont profité des commentaires pour réagir à la blague faite aux dépens de Sofia. « OUPSIES ! On dirait que @howiemandel a peut-être touché un peu les nerfs. #AGT @AGT @AGTAuditions », un fan a écrittandis qu’un autre plaisanté, « @howiemandel pourquoi continuez-vous à vous en prendre à Sofia à propos de son nouveau statut ? Pas cool! Grandir! »

Ce n’est pas non plus la première fois que l’homme de 67 ans évoque le divorce de Sofia, puisqu’il a plaisanté sur le fait qu’elle était célibataire lors d’un épisode de AGT le mois dernier. «J’ai un conseil. Si vous recherchez des célibataires éligibles, vous auriez dû parler à Sofia, car elle est sur le marché en ce moment », a plaisanté Howie le 22 août. En réponse, la belle brune a joué le jeu et a applaudi : « Ouais ! alors qu’elle levait les bras.

Lors d’un entretien avec Divertissement ce soir Suite à la blague du mois dernier, Howie a précisé que c’était très amusant. « Les internautes ont dit que c’était trop tôt et que c’était de mauvais goût », a-t-il expliqué au média. « Ce n’est pas trop tôt ! C’est trop tôt alors qu’elle est encore mariée. La saison dernière était trop tôt. Même si elle l’avait vu venir. Je ne pense pas qu’elle l’ait fait. Je dis juste que c’était trop tôt. Dès qu’elle est libre, dès qu’ils vivent dans des maisons séparées, la porte est ouverte, les gens !

Plus tard, Howie a affirmé que Sofia « approuvait la blague » et « pensait même que c’était drôle ». Il a souligné que Sofia s’était ensuite tournée vers les réseaux sociaux et avait publié un selfie après le spectacle. « Elle a posté après. Mais Internet est fou », a-t-il ajouté. Sofia et le Vrai sang ancien élève s’est marié en 2015 et a mis fin à leur mariage cet été. Le couple n’a pas eu d’enfants, mais Sofia a un fils, Manolo González Vergara31 ans, issu d’une relation antérieure.