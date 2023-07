Sofia Vergara qualifiée de «femme la plus grossière» de tous les temps par la star de «RHONJ» Teresa Giudice: «Elle a oublié d’où elle venait»

Sofia Vergara n’est pas très appréciée par une célèbre star de télé-réalité qui a affirmé que l’actrice de « Modern Family » était la « femme la plus grossière » qu’elle ait jamais rencontrée.

La star de « The Real Housewives of New Jersey », Teresa Giudice, a déchiré Vergara pour la façon dont elle se serait comportée lorsqu’elle a rencontré l’actrice pour la première fois il y a des années. Rappelant que les deux femmes étaient interviewées par Mario Lopez, Giudice raconte qu’elle avait récemment rejoint la célèbre franchise Bravo.

« Le responsable des relations publiques de Sofia Vegara et mon responsable des relations publiques ont parlé ensemble, et je suppose qu’ils ont dit tous les deux : « Prenons une photo de Teresa et Sofia ensemble » », a raconté Giudice sur son podcast, « Namaste B$tches ».

« Je ne voulais pas de photo avec elle. Je ne demande jamais à prendre une photo avec qui que ce soit », a déclaré Giudice avant de plonger dans l’histoire.

« Je me fichais de prendre une photo avec elle. Je ne suis vraiment pas comme ça », a-t-elle répété.

« Quand nous sommes allés prendre une photo, elle était comme debout devant moi. C’est comme, ‘OK, ce n’est pas comme ça qu’on prend une photo.’ Elle était comme la femme la plus grossière (sic) que j’aie jamais rencontrée. Comme, j’ai vu tout son comportement, puis je l’ai entendue dire à son responsable des relations publiques : « Pourquoi tu me fais prendre une photo avec cette femme ? » » imitant l’accent colombien de Vergara.

« J’étais juste comme, ‘Excusez-moi?’ J’ai dit : ‘Je ne voulais pas prendre de photo avec toi.’ J’ai dit : ‘Je ne demanderais jamais à prendre une photo avec toi.’

« Elle m’a juste regardé », dit Giudice à propos de Vergara, avant d’admettre que les femmes se sont éloignées sans photo.

« J’étais comme, ‘Comme c’est impoli… Tu n’es tellement pas une personne humble. Tu as oublié d’où tu viens. Ce n’est pas comme si elle, tu sais, elle a commencé comme étant au sommet, tu sais… Elle a oublié d’où elle venait Elle n’était donc pas une personne terre-à-terre « , a déclaré Giudice à propos de la Colombienne.

« Donc pas fan d’elle », a ajouté Giudice.

Un représentant de Vergara n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Ce n’est pas la première fois que Giudice torréfie Vergara publiquement, après avoir déjà déclaré lors d’un événement « Real Housewives » en 2017 qu’elle « ne peut pas la supporter » après avoir expliqué la même rencontre.

« Je déteste dire ça parce que tu sais, je suis italienne, elle est colombienne, elle a un accent – elle a plus d’accent que moi !… On pourrait penser qu’elle serait gentille, comme si elle était une immigrée.… Non ! Je Je dis juste qu’on pourrait penser qu’elle serait gentille », a-t-elle ajouté.

Giudice a choisi de revisiter leur querelle parce qu’elle et sa co-animatrice de podcast, Melissa Pfeister, avaient discuté dans leur épisode précédent que Vergara avait annoncé qu’elle allait divorcer de son mari, Joe Manganiello.