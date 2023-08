Sofia Vergara porte une tenue noire au concert de Taylor Swift à Los Angeles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Sofia Vergara51 ans, a fait tourner les têtes vendredi soir, lorsqu’elle a assisté Taylor Swiftc’est Visite des époques concert à Los Angeles, Californie. La belle a été photographiée en train d’entrer dans le stade SoFi, où se déroulait le deuxième des six spectacles à guichets fermés, et a affiché des sourires alors qu’elle secouait un haut sans manches noir avec des rayures argentées scintillantes et un pantalon évasé assorti. Elle avait également ses longs cheveux détachés et un sac à main noir autour de sa taille.

Le L’Amérique a du talent juge a été rejoint par Anastasia Soaré, le fondateur du populaire salon Anastasia Beverly Hills. La fille blonde portait une tenue assortie aux couleurs de la tenue de Sofia et comprenait une robe sous une veste en cuir et des bottes grises. Les dames marchaient bras dessus bras dessous et semblaient enthousiasmées par les plus de trois heures de musique live qu’elles étaient sur le point de vivre.

Sofia s’est également rendue sur Instagram pour partager quelques clichés de la soirée spéciale entre filles. Elle et Anastasia ont posé assises sur leurs sièges, sur une photo, et elles se sont également levées avec la grande foule éclairée du stade derrière elles, sur une autre. La légende du message comprenait trois émojis applaudissant et tagué Taylor.

La dernière sortie de Sofia intervient trois semaines après qu’il a été annoncé qu’elle s’était séparée de son mari Joe Manganiello. Il a officiellement déposé les documents de divorce le 19 juillet et a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la scission, selon les documents obtenus par TMZ. Il y aurait également un contrat de mariage en place et l’ex-couple, qui s’est marié en 2015, devrait « conserver les actifs qu’ils ont accumulés au cours de leur mariage de 7 ans ».

« Nous avons pris la difficile décision de divorcer », ont déclaré les ex-mari et femme dans un communiqué remis à Page 6. « En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de notre vie. »

Une source proche de l’ex-couple a également déclaré au point de vente qu’ils s’étaient « éloignés » avant de décider de divorcer. « Sofía et Joe se séparent depuis un moment maintenant et prennent une certaine distance l’un par rapport à l’autre pour envisager leur avenir », a déclaré la source.

