Sofia Vergara porte une tenue en dentelle noire au concert de Beyoncé : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Sofia Vergara, 51 ans, continue d’embrasser sa nouvelle vie de célibataire. L’actrice s’est rendue sur Instagram le 1er septembre pour partager de nouvelles photos d’elle présente Beyoncéà Los Angeles, Californie Visite de la Renaissance concert. La belle a également été rejointe par un grand groupe d’amis et avait l’air de passer un moment inoubliable puisqu’elle portait une tenue sexy.

La tenue de Sofia comprenait un haut bustier en dentelle noire avec une longue jupe brillante. Elle a également ajouté des talons assortis et avait les cheveux longs lâchés alors qu’elle portait un sac à main en argent. Gracias @anastasiasoare 🌟🌟BEYONCE❤️❤️❤️ », le L’Amérique a du talent le juge a sous-titré le message.

Sofia, qui s’est séparée de son mari Joe Manganiello plus tôt cette année, il n’était pas la seule célébrité à assister au mémorable show de Beyoncé à Los Angeles Prince Harry et Meghan Markle ont également été photographiés en train de danser sur certains des anciens L’enfant du destin les plus grands succès des membres sur place. Meghan a également amené sa mère, Doria Raglandqui semblait passer une soirée amusante.

Quelques jours avant que Sofia ne s’éclate au concert de Beyoncé, elle a fait la une des journaux en déclarant au monde entier qu’elle était « célibataire » après une L’Amérique a du talent le concurrent a flirté avec elle. « Je suis là! Je suis célibataire », a-t-elle déclaré lorsque l’humoriste Ahren Bélisle, qui souffre de paralysie cérébrale et ne peut pas parler, a utilisé son application de synthèse vocale pour parler à son chien et draguer Sofia. «Va chercher du Viagra Sofía», dit-il, dépeçant intentionnellement le nom de famille de Sofia.

Sofia et Joe, qu’elle a épousés en 2015, ont annoncé leur séparation le 17 juillet. « Nous avons pris la décision difficile de divorcer », indique leur communiqué. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie. »

Peu de temps après l’annonce, Joe a demandé le divorce et a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation. Un accord prénuptial indique également qu’ils prévoient de « conserver les actifs qu’ils ont accumulés au cours de leurs 7 années de mariage ».