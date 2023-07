Sofia Vergara porte un maillot de bain string léopard en Italie au milieu du divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

À son époque de célibataire ! Quelques heures avant Sofia Vergara51, et Joe Manganiello, 46 ans, annonçant leur divorce, la beauté brune s’est rendue sur Instagram pour partager du contenu sexy en bikini. Sur les photos et la vidéo, Sofia a bercé un maillot de bain une pièce string bleu foncé à imprimé animal. La femme de 51 ans a associé le superbe maillot de bain à plusieurs bracelets empilés, une bague de cocktail en or et une lèvre brune. « @cb0728 on va mourir de chaud mais content !!! 92 degrés à Ravello !! », le Famille moderne alun a sous-titré le premier message.

Sofia avait l’air chic dans le maillot de bain string et a donné à ses 30,3 millions de fans plusieurs angles de son ensemble dans le carrousel de photos. « Derniers jours de vacances ! Même quand tu es si chaud, je t’aime Ravello !!! », a-t-elle légendé le deuxième post de son bikini. La mère d’un enfant semblait se prélasser sur le toit de l’hôtel Caruso, qu’elle a tagué sur le post. Peu de temps après avoir partagé les messages chauds grésillants, beaucoup de ses abonnés ont afflué vers les commentaires pour jaillir sur le bikini de Sofia.

Plus à propos Sofia Vergara

« Cela explique la canicule ! », a plaisanté un admirateur dans les commentaires de la vidéo, tandis qu’un autre a ajouté : « La plus belle femme du monde depuis déjà de nombreuses années ». D’autres ont profité des commentaires de son deuxième message pour s’évanouir davantage devant Sofia. « Je n’arrive pas à croire que vous ayez 51 ans », s’est exclamé un fan, accompagné d’un emoji aux yeux de cœur. Pendant ce temps, un autre fan a noté que la native de Columbia augmentait la chaleur plus que la ville dans laquelle elle se trouvait. « Vous êtes encore plus sexy que Ravello », ont-ils écrit, tandis qu’un cinquième a ajouté : « Magnifique Sofía ».

Au milieu du partage d’une pléthore de photos de ses vacances en Italie, malheureusement, Sofia et Joe ont confirmé la nouvelle de leur divorce le même jour. « Nous avons pris la décision difficile de divorcer », leur déclaration à Page 6 lire. « En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de notre vie. » Une source prétendument proche du couple a également déclaré au point de vente que les ex tourtereaux « se séparent depuis un certain temps maintenant ». HollywoodLa Vie a contacté les représentants de Sofia et Joe, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Le Magic Mike star et Sofia se sont mariés il y a près de huit ans en novembre 2015 et n’ont pas accueilli d’enfants ensemble. De nombreux fans ont spéculé avant la nouvelle que le duo avait des problèmes après que la femme de 46 ans ait partagé une photo de retour pour Sofia le jour de son anniversaire avec une légende apparemment froide. « ¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía !!! », a-t-il légendé le message le 10 juillet. Et lorsqu’elle a célébré son anniversaire en Italie le 11 juillet, son futur ex-mari n’a pas été inclus dans sa vidéo d’anniversaire. . Au lieu de cela, Sofia a profité de l’Italie sans Joe pendant une semaine avant l’annonce de leur séparation.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Le fils de Sofia Vergara : tout sur son enfant unique, Manolo et sa bataille d’embryons congelés avec son ex

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.