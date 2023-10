Sofia Vergara

Sofia Vergara s’est rendue sur Instagram pour promouvoir sa dernière collaboration avec Walmart.

L’ancienne de “Modern Family” a posté une série de photos d’elle vêtue du body de sa dernière ligne avec le magasin à grande surface en trois couleurs différentes.

L’actrice de 51 ans a initialement lancé Sofia Jeans, une marque de denim abordable et inclusive, en février 2023.

Les amis célèbres de Vergara n’ont pas tardé à commenter la publication sur les réseaux sociaux en soutien à sa dernière entreprise commerciale, avec Nicole Scherzinger commentant : “Quelqu’un me soulève la mâchoire du sol”, et Sharon Stone écrivant : “Je les veux tous”.

Shania Twain

Shania Twain a fait vibrer la scène cette semaine alors qu’elle se produisait à Toronto lors de sa tournée mondiale “Queen of Me” et n’avait pas peur de montrer un peu de peau.

Le chanteur de 58 ans, lauréat d’un Grammy Award, s’est produit avec des leggings en résille, des sous-vêtements noirs taille haute, une veste à imprimé camouflage avec des manches en drap noir laissées déboutonnées.

Elle portait également des bijoux en or, notamment des bracelets, des colliers et des chaînes.

Mariah Carey

Mariah Carey était stupéfiante dans une robe noire alors qu’elle profitait d’une soirée dans un restaurant de West Hollywood ce week-end.

L’interprète de “Always Be My Baby”, âgée de 54 ans, a revisité la petite robe noire classique. Sa version comportait des panneaux transparents scintillants sur le côté gauche et sur la moitié inférieure de la robe.

Elle a associé la robe à fines bretelles à des bijoux en diamant, notamment un collier, des bagues et des bracelets, et a porté ses cheveux détachés.

Carmen Electra

Carmen Electra s’est mise dans l’esprit d’Halloween en visitant Knott’s Scary Farm avec des amis.

L’actrice et mannequin de 51 ans a publié une série de photos et de vidéos d’elle marchant dans des labyrinthes effrayants et posant avec certains des monstres trouvés dans le parc. Sur les clichés, Electra porte un mini pull noir court sur un haut en résille et une jupe noire sur des leggings en résille.

Sur l’une des photos, les monstres tiennent une paire de ciseaux, posant comme s’ils étaient sur le point de couper l’une des nattes d’Electra.

Heidi Klum

Heidi Klum s’est récemment arrêtée à “The Tonight Show with Jimmy Fallon”. Le mannequin, 50 ans, portait une mini-robe bustier noire pour son apparition dans le talk-show.

“J’ai l’impression que les vêtements soulignent toujours notre personnalité et qui nous sommes, et nous voulons être ce jour-là”, a déclaré Klum à Yahoo Canada en juillet 2021 à propos de ses choix de mode. “Donc, je n’ai pas vraiment un style. … C’est éclectique et c’est plutôt amusant. … J’aime m’amuser avec des motifs avec des imprimés. Je n’aime pas être sombre. J’aime m’amuser avec mode.”