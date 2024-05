Sofia Vergara parle du vieillissement et de la chirurgie plastique : « Je ne crois pas aux produits de comblement »

A 51 ans, Sofia Vergara a (évidemment) l’air incroyable. Mais en restant fidèle à ce qu’elle a dit Charme en novembre, elle jure que ce n’est vraiment pas parce qu’elle a subi une chirurgie plastique comme les trolls en ligne semblent le penser.

« Parfois, je lis des messages, j’évite de lire des commentaires parce que, pour quoi faire ? Ce sont généralement des gens de mauvaise humeur, déprimés ou jaloux », a déclaré Vergara. «Je l’ai lu et c’est comme: ‘Elle s’est fait tellement de choses qu’elle ne lui ressemble même plus.’ Et je pense, ce n’est pas comme si tu avais subi une chirurgie plastique pour avoir l’air pire qu’avant, allez !

Quant à savoir pourquoi son apparence avait apparemment changé ? « J’ai toujours envie de dire : « Non, ça s’appelle vieillir ! Ça s’appelle putain, je suis vieux ! C’est pourquoi j’ai l’air différent ! » A noté.

De toute évidence, Vergara veut que nous sachions qu’elle n’est pas passée sous le bistouri. Cependant, cela ne veut pas dire qu’elle est définitivement contre le fait de le faire un jour.

« J’ai l’impression que je vais faire toutes les opérations de chirurgie plastique que je peux faire quand je serai prêt », a déclaré Vergara dans un communiqué du 28 mai. interview avec Séduire. « J’aurais aimé avoir plus de temps d’arrêt ; J’aurais déjà fait des trucs. [But] parce que je suis devant la caméra, ce n’est pas comme si je pouvais faire quelque chose et rester assis chez moi à récupérer pendant des semaines.

Sofia Vergara pour Toty Avec l’aimable autorisation de Toty

Le temps d’arrêt susmentionné est en fait la raison pour laquelle elle préfère les ajustements, comme elle l’a déjà dit. Charme. « Je n’ai pas de temps d’arrêt ; J’aurais aimé avoir du temps libre au travail », a-t-elle expliqué pour expliquer pourquoi elle préfère faire « des petites choses ici et là ».

« Je fais du microneedling, des petits lasers pour les capillaires parce que j’ai de la rosacée. Je fais régulièrement du Botox dans mes yeux et dans mon cou », a-t-elle expliqué. « Des petites choses dont je n’ai pas besoin chez moi pendant un mois parce que, malheureusement, je ne peux pas. »