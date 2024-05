Sofia Vergara parle des procédures cosmétiques, celles qu’elle ne ferait jamais

Sofía Vergara a appris à accepter les changements qui accompagnent le vieillissement, ainsi que les moyens par lesquels elle peut ralentir le processus.

Dans une interview avec Séduire publié mardi, la star et productrice de « Griselda » a été ouverte sur les procédures cosmétiques qu’elle a subies, ainsi que celles qu’elle ferait.

« Je crois en tout cela », a répondu Vergara, 51 ans, lorsque le sujet du resurfaçage de la peau au laser et des peelings cutanés a été abordé. « J’ai l’impression qu’il faut profiter de tout ce qui existe. Je veux dire, si vous vous souciez du vieillissement. Il n’y a rien de mal si vous ne vous en souciez pas. Ce n’est pas la fin du monde. Mais si vous le faites, maintenant il y a tellement de choses là-bas. »

Le Toty La fondatrice de la marque de beauté a poursuivi : « J’ai l’impression que je vais faire toutes les opérations de chirurgie plastique que je peux faire quand je serai prête. J’aurais aimé avoir plus de temps d’arrêt ; j’aurais déjà fait des choses. (Mais) parce que je suis devant la caméra, ce n’est pas comme si je pouvais faire quelque chose et rester assis chez moi à récupérer pendant des semaines. »

Sofía Vergara reçoit du Botox – mais ne croit pas aux produits de comblement

La star de « Modern Family » nominée aux Golden Globes et aux Emmy Awards et juge de « America’s Got Talent » a été franche à propos du travail qu’elle a accompli.

« Je fais du Botox depuis longtemps dans mon cou, [around] mes yeux », a-t-elle déclaré. « Je ne crois pas au remplissage. Je pense que le filler fait du bien quand on est très jeune et que l’on veut avoir un peu plus de joues ou repulper un peu ses lèvres. À mon âge – 51 ans –, je pense que cela ne vous fera pas paraître plus jeune.

« Cela va vous donner l’air plus fini. Et j’ai l’impression que cela ne vous tire pas vers le haut; cela pèse en quelque sorte. [you down]. Donc je suis contre ça, une fois qu’on atteint un certain âge. »

Vergara – qui a joué Gloria Delgado-Pritchett dans « Modern Family » pendant 11 saisons, de 2009 à 2020 – a admis qu’il peut être difficile de voir la différence entre son apparence au début des saisons et plus d’une décennie plus tard.

« Vous pouvez voir l’âge », a-t-elle déclaré à Allure. « Je ne devrais pas me plaindre parce que j’ai 51 ans, je suis toujours en bonne santé et je suis très active. Je me regarde toujours dans le miroir et je vois quelqu’un de beau. Mais parfois, je me dis : « Qui es-tu ? » Je suis toujours content de ce que c’est. J’apprends juste à accepter que ce n’est pas moi, c’est un nouveau moi.

Pourquoi il est crucial que les célébrités soient honnêtes à propos de leur chirurgie plastique

Des experts ont déjà déclaré à USA TODAY que même s’il n’y a aucune honte à recourir à la chirurgie plastique, il est essentiel que les célébrités soient transparentes sur les procédures qu’elles ont subies afin de ne pas créer d’attentes irréalistes.

Daniel Barrett, un chirurgien plasticien certifié à Beverly Hills, a déclaré à USA TODAY en 2021 : « De nombreuses célébrités ont l’air bien naturellement, mais beaucoup ont aussi du travail. Et quand elles ne sont pas honnêtes à ce sujet, je pense qu’elles sont contraires à l’éthique parce qu’elles » sont sous les projecteurs.

« Ils bénéficient du fait d’être une célébrité et ont l’obligation morale d’être transparents sur tout ce qu’ils ont fait qui les aide à obtenir un certain look. »

Lorsque ces personnalités influentes trompent intentionnellement de jeunes fans impressionnables, cela peut perpétuer des normes de beauté irréalistes et transmettre un message dangereux : des lèvres plus charnues ou un nez plus fin sont naturellement accessibles.

Mais en réalité, ces apparences « parfaites » ont peut-être été organisées par des diététistes, Photoshop et même des chirurgiens plasticiens.

« La pression psychologique pour répondre aux normes de beauté sociétales peut être difficile à gérer, notamment parce qu’elle peut vous donner l’impression de ne jamais être assez bien », a déclaré Naomi Torres-Mackie, responsable de la recherche à la Mental Health Coalition, qualifiant ces comparaisons de beauté de « course truquée et ingagnable ».

Elle a ajouté qu’admettre un travail cosmétique « exige un certain niveau de vulnérabilité ».

« C’est une chose courageuse qui pourrait potentiellement aider les autres », a-t-elle déclaré.

Contributrice : Jenna Ryu