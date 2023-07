Sofia Vergara impressionne en maillot de bain vert fluo pendant les vacances en Italie – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews.com

Sofia Vergara, 51 ans, était magnifique lors d’une récente escapade en Italie. L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager deux nouvelles photos d’elle portant un maillot de bain une pièce vert fluo tout en posant devant une porte qui laissait entrevoir sa vue extérieure. Elle avait également les cheveux longs et ajouté un maquillage flatteur à son look alors qu’elle détournait le regard de l’appareil photo sur une photo et vers l’appareil photo sur l’autre, et souriait.

L’incroyable vue extérieure de la beauté était visible derrière elle. Il comprenait un ciel bleu clair et de l’eau. Il y avait aussi une table et une chaise sur le balcon sur lequel elle posait.

Une fois les photos rendues publiques, les fans de Sofia n’ont pas pu s’empêcher de commenter. « Cette femme a 25 ans éternellement ?? 🤷🏻‍♂️ », a écrit un fan, tandis qu’un autre a écrit : « Cette femme ne vieillit pas ! Ouah! » Un troisième a ajouté « Je t’aime » et bien d’autres émojis du cœur gauche pour signifier leur amour des photos.

Les dernières photos accrocheuses de Sofia surviennent deux semaines seulement après qu’elle a fait la une des journaux dans un autre maillot de bain. Elle ne portait que des bas de bikini noirs alors qu’elle s’allongeait au soleil pour bronzer, sur une photo qu’elle a partagée. Elle a également partagé sa joie de l’été en sous-titrant le post avec « Mon truc, c’est l’été! » en espagnol.

Quand Sofia n’étonne pas dans ses maillots de bain, elle le fait avec ses différentes couleurs de cheveux. En avril, elle a partagé une photo d’elle posant avec des cheveux bleus, et elle a attiré beaucoup d’attention de la part de ses fans. Beaucoup d’entre eux ont complimenté le look audacieux, qui semblait aller parfaitement avec son haut de bikini rose.

Sofia n’est pas seulement douée pour poser dans des maillots de bain à la mode, elle est également excellente en tant que juge sur L’Amérique a du talent. Lors d’une récente audition par numéro aérien Duo Désir, la talentueuse star était bluffée et n’a pas hésité à le faire savoir. Elle a même occupé un poste de juge Simon Cowellpar anticipation et a crié à un moment donné alors qu’elle regardait l’acte accomplir sa magie.

