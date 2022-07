Sofia Vergara fête ses 50 ans : un aperçu de la façon dont la star est devenue célèbre à Hollywood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sofia Vergara a 50 ans !

L’ascension de l’actrice et mannequin colombienne à Hollywood est différente de celle des autres célébrités. D’être approchée sur une plage en Colombie pour une publicité Pepsi à être l’actrice la mieux payée au monde en 2020, Vergara a connu des défis en cours de route.

À 28 ans, la star de “Modern Family” a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde et son frère aîné a été tué lors d’un enlèvement dans les années 90. Voici un aperçu de tout ce que Vergara a accompli depuis son ascension vers la gloire à Hollywood.

Être découvert

À seulement 17 ans, la carrière de Vergara a commencé lorsqu’elle a joué dans une célèbre publicité Pepsi en Colombie. L’actrice aurait été approchée par un photographe alors qu’elle était sur la plage et invitée à jouer dans la publicité.

Sur Instagram en 2021, Vergara a réfléchi à la façon dont cette opportunité était le début de sa carrière réussie. “#tbt Comment tout a commencé. Santa Marta, Columbia dans les années 80”, a-t-elle légendé la vidéo de Pepsi.

Après cette publicité, qui, selon Vergara, a été tournée en 1989, elle a passé les années suivantes dans diverses carrières de mannequin et a assumé des rôles de telenovela avant de déménager aux États-Unis dans les années 90.

Initiation à la télévision

Après que Vergara se soit rendue aux États-Unis, elle est devenue une personnalité de la télévision d’Univison et a animé l’émission de voyage “Fuera de Serie” et “A Que No Te Atreves”.

Lors de l’introduction de Vergara à la télévision, son frère aîné, Rafael Jose Vergara, a été tué en Colombie.

“Nous venons d’une famille prospère et il savait qu’il était la cible d’un enlèvement”, a-t-elle déclaré un jour dans une interview. “Il a toujours eu des gardes du corps. Puis un jour, il est sorti seul et a été abattu. J’étais dévasté.”

À la fin des années 90, Vergara a reçu le prix de la femme hispanique de l’année de la lauréate du prix Nobel de la paix Rigoberta Menchoe.

Elle fait ses débuts au cinéma en 2002 dans “Big Trouble” où elle joue aux côtés de Tim Allen et Rene Russo. En juin 2009, Vergara a fait ses débuts à Broadway en tant que Mama Morton dans “Chicago”.

Survivre au cancer de la thyroïde

Lors de la Journée mondiale contre le cancer cette année, Vergara a annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde à l’âge de 28 ans.

“A 28 ans, ‘Cancer’ n’était pas un mot que je m’attendais à entendre. C’était juste un examen de routine”, a-t-elle légendé un Photo Instagram où une cicatrice sur sa gorge est apparente.

“Mais les médecins ont trouvé une boule dans ma gorge, et ce mot est devenu une partie de mon histoire. J’ai passé d’innombrables heures en radiothérapie et, éventuellement, en chirurgie. Aujourd’hui, je peux m’appeler un survivant du cancer.”

Elle a exhorté ses 26 millions d’abonnés Instagram à se faire examiner chaque année et a déclaré que “la prévention précoce est si importante”.

‘Famille moderne’

Ce n’est qu’en 2009 que la carrière d’acteur de Vergara a atteint de nouveaux sommets. Elle a endossé le rôle de Gloria Delgado-Pritchett dans “Modern Family”. Vergara a joué l’épouse affirmée et sexy de son mari plus âgé, Jay, joué par Ed O’Neil.

La sitcom – qui a été diffusée de 2009 à 2020 – a remporté cinq Emmy Awards dans la catégorie des séries comiques exceptionnelles. Vergara a reçu quatre nominations consécutives aux Golden Globe et Emmy pour la catégorie des actrices de soutien.

Actrice la mieux payée en 2020

Alors que Vergara tournait “Modern Family”, elle a franchi une étape financière. Selon Forbes, Vergara était l’actrice féminine la mieux payée au monde en 2020, avec un revenu annuel de 43 millions de dollars.

Pendant ce temps, elle jouait en tant qu’animatrice sur “America’s Got Talent”, ce qui lui rapportait un revenu annuel à huit chiffres, a rapporté Forbes.

Elle a également organisé sa propre ligne de jeans en denim, plusieurs parfums et une ligne de meubles vendus chez Rooms to Go.

La romance éclair de Joe Manganiello et Vergara

Vergara a rencontré Joe Manganiello pour la première fois lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche en 2014 alors qu’elle était avec son ex-fiancé Nick Loeb.

“Ouais, je me suis complètement fait prendre”, a déclaré Manganiello à E! News en 2014. “C’était en fait drôle quand nous avons commencé à sortir ensemble, des mois après. Nous avions parlé, je suppose, ou nous nous sommes croisés, mais nous n’avons pas commencé à sortir ensemble avant qu’elle ne soit célibataire. Je veux dire, elle avait un petit ami à l’époque, donc j’aurais probablement pu me battre pour avoir fait ça. Je n’essaie pas de commencer une bagarre à la Maison Blanche.

Après la séparation de Vergara et Loeb, elle a commencé à sortir avec l’ancien “True Blood”. Après seulement six mois de fréquentation, Manganiello s’est mis à genoux et a proposé à Vergara la veille de Noël.

Le couple a officialisé son union en novembre 2015. Ils ont eu un mariage somptueux à The Breakers à Palm Beach.