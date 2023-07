Sofia Vergara et Joe Manganiello de l’AGT « divorcent » après 7 ans de mariage après s’être « séparés » lors d’une séparation de choc

Sofia Vergara, juge d’AMERICA’S Got Talent, et son mari Joe Manganiello ont annoncé qu’ils divorçaient après sept ans de mariage, selon des informations.

La reine de beauté colombienne et l’acteur de True Blood ont publié une déclaration conjointe sur Page Six confirmant la nouvelle.

Le couple avait récemment déclenché des rumeurs partagées avec des publications cryptées sur les réseaux sociaux et du temps à part[/caption]

Sofia, 51 ans, et Joe, 46 ans, ont annoncé leur séparation dans une déclaration au point de vente lundi.

Ils ont partagé: «Nous avons pris la décision difficile de divorcer.

« En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de notre vie. »

Une source a ajouté au point de vente: « Sofia et Joe se séparent depuis un moment maintenant et prennent une certaine distance l’un par rapport à l’autre pour envisager leur avenir. »

Le couple a été vu pour la dernière fois ensemble le mois dernier à Hoboken, dans le New Jersey, alors que Sofia rendait visite à l’acteur dans le cadre d’un projet avec Vince Vaughn.

INDICES CRYPTIQUES

La juge AGT fête cependant actuellement son 51e anniversaire en Italie sans Joe.

Elle avait posté plusieurs photos et vidéos partagées de ses vacances en cours qui inquiétaient les fans, y compris apparemment en train d’abandonner son alliance.

Sofia a partagé des clichés d’un dîner d’anniversaire de Capri dans un restaurant lundi soir dernier.

Dans ceux-ci, l’actrice de Modern Family a souri en soufflant les bougies de son gâteau et a été bercée par un groupe.

Posant avec ses amis, elle a écrit : « Tellement de chance d’avoir mes meilleurs amis dans mon restaurant préféré sur mon île préférée !!! Je t’aime. »

Les fans ont inondé les commentaires de leur inquiétude après avoir remarqué que Joe était absent des célébrations de la nuit et ne l’avait pas rejointe lors de l’escapade italienne.

Sofia a également sous-titré un autre message: « Quand la vie te donne des citrons, tu viens en Italie pour les presser. »

La légende et l’absence de la star de True Blood dans ses différents téléchargements ont fait sourciller les fans.

Une personne a écrit: « Est-ce que quelqu’un d’autre se demande où est Joe? » tandis qu’un autre a déclaré: « Je me demande où est son mari, il n’est apparu sur aucune des photos des vidéos. »

Un autre a écrit : « Mais où est mon mari ? Pas sur une photo nulle part. Et ils ont mis leur maison en vente.

Le mois dernier, Sofia et Joe ont mis en vente leur manoir de 18 millions de dollars à Beverly Hills pour la deuxième fois en un an.

Sofia – qui est surtout connue pour jouer Gloria sur Modern Family – a acheté la maison de sept chambres en 2014 pour 10,6 millions de dollars avant d’épouser Joe.

Joe a également haussé les sourcils en publiant un hommage d’anniversaire à sa femme sur son propre Instagram qui disait simplement: « !! Feliz Cumpleaños Sofía !!! » (« Joyeux anniversaire Sofía » en espagnol.)

ANNIVERSAIRE MALHEUREUX ?

Un utilisateur a commenté: « Joe, j’espère que vous allez bien, c’était un souhait de joyeux anniversaire très différent (froid) pour votre femme, par rapport aux précédents! »

Un autre a ajouté : « Suis-je le seul à ne pas aimer la façon dont ça sonne ? ‘Sofia’…. pas même ‘Mon amour, Ma femme bien-aimée.’

Un troisième adepte a posté : « Quelque chose ne va pas.

« Message froid pour elle et a deux histoires sur l’anniversaire de son chien. Et Sofia n’a même pas dit merci.

Joe était également absent des célébrations du 4 juillet à Sofia plus tôt ce mois-ci.

L’actrice a profité d’une fête à la piscine avec son fils Manolo, 31 ans, ainsi que sa sœur Sandra, rarement vue, et d’autres membres de la famille.

Le père de Manolo est le chéri de Sofia, Joe Gonzalez, qu’elle a épousé à l’âge de 18 ans.

Manolo est né en septembre 1991 et le couple a divorcé en 1993.

Sofia a partagé pour la dernière fois des photos de retour de Joe sur Instagram [one seen above] fin juin.

L’AMOUR DE JOE ET SOFIA

Joe et Sofia se sont rencontrés en 2014, le couple se fréquentant pendant six mois avant de se fiancer le jour de Noël cette année-là.

Ils se sont mariés à Palm Beach, en Floride, le 21 novembre 2015, et ont acheté un manoir de 26 millions de dollars à Los Angeles.

Le couple a célébré son cinquième anniversaire en novembre 2021 et Manganiello a déclaré à People que son «instinct à propos de (Vergara) avait raison».

« J’ai su assez rapidement que je pouvais lui faire confiance, et elle a su assez rapidement qu’elle pouvait me faire confiance », a déclaré Manganiello.

« Et nous sommes tous les deux le genre de personnes capables de faire passer l’autre avant nous-mêmes.

« J’étais capable de faire passer ses souhaits avant les miens, quels qu’ils soient, et elle était capable de faire de même. Une fois que vous avez cela, vous ne le lâchez plus.

Le couple a partagé dans une déclaration lundi: « Nous avons pris la décision difficile de divorcer »[/caption] Instagram/sofiavergara

Sofia a légendé de manière cryptée ce post Instagram: « Quand la vie te donne des citrons, tu viens en Italie pour les presser »[/caption] Instagram/Sofia Vergara

Les fans craignaient que Joe n’ait pas rejoint Sofia lors de son escapade en Italie et elle a publié des photos sans son alliance[/caption]