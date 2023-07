Sofia Vergara en robe guépard au milieu de la séparation de Joe Manganiello: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ORL / ​​SplashNews.com

Sofia Vergara ressemblait à la quintessence de « célibataire et prêt à se mêler » lors d’une soirée à Hollywood le samedi 29 juillet. Famille moderne L’actrice de 51 ans a été aperçue dans une robe à imprimé guépard et des talons noirs Christian Louboutin se dirigeant vers le hotspot des célébrités The Bird Streets Club, comme on le voit ici via Courrier quotidien. Berçant un sac Chanel noir et un sourire mégawatt, Sofia ressemblait à sa séparation de son mari Joe Manganiello était la dernière chose à laquelle elle pensait.

Au milieu de son divorce avec Joe, 46 ans, après sept ans de mariage, Sofia ferait « excellent ». « Elle est triste que son mariage n’ait pas fonctionné, mais elle se sent quand même très chanceuse », a déclaré une source à PERSONNES a révélé le mercredi 26 juillet. « Elle a une belle vie qu’elle aime. Elle reste chez elle pour l’instant. Joe vit ailleurs. L’initié a également déclaré qu’il n’y avait tout simplement « pas de drame » entre le Famille moderne alun et son ex.

L’ancien couple a annoncé leur séparation le 17 juillet. Le couple a partagé une déclaration à l’époque, disant: «Nous avons pris la décision difficile de divorcer. En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de nos vies.

Sofia et Joe ont commencé leur romance il y a près de huit ans après s’être rencontrés au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche en 2014. Joe s’était précédemment précipité sur Sofia pour PERSONNES en 2020 et a déclaré qu’il savait qu’il « pouvait lui faire confiance » au début de leur relation. « Nous sommes tous les deux le genre de personnes capables de faire passer l’autre avant nous-mêmes », a déclaré le Magic Mike dit l’étoile. « J’étais capable de faire passer ses souhaits avant les miens, quels qu’ils soient, et elle était capable de faire de même. »

La mère de l’un d’entre eux était auparavant mariée à Joe Gonzales de 1990-1991. Elle était fiancée à Nick Loeb jusqu’en 2014, qui a ensuite lancé une bataille judiciaire sur les embryons congelés créés avec l’actrice, afin d’accueillir d’éventuels futurs enfants sans son consentement.

