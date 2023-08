Sofia Vergara dit qu’elle est « célibataire » dans « AGT » après la séparation de Joe Manganiello – Hollywood Life

Sofia Vergara51 ans, a confirmé qu’elle était « célibataire » et peut-être prête à se mêler, suite à sa séparation d’avec son mari Joe Manganiello46 ans, l’actrice a révélé son statut relationnel lorsqu’elle était comédienne de stand-up Ahren Bélisle flirté avec elle dans l’épisode du 29 août de L’Amérique a du talent. Ahren, qui souffre de paralysie cérébrale et ne peut pas parler, a utilisé son application de synthèse vocale pour parler à son chien et draguer Sofia. « Va chercher du Viagra Sofía », a déclaré Ahren, dépeçant intentionnellement le nom de famille de Sofia. Le Famille moderne La star a ri et a levé les bras à la table des juges en disant : « Je suis là ! Je suis célibataire. »

Après qu’Ahren ait reconnu avoir gâché le nom de famille de Sofia, il a de nouveau flirté avec elle. « Faites des blagues drôles – vérifiez. Frappez Sofia – vérifiez. J’ai amené un chien pour des votes bonus – vérifiez », a-t-il déclaré. Lorsque les juges ont réagi à sa performance, Sofia a déclaré à Ahren qu’elle aimait « la façon dont vous voyez la vie » et à quel point il se dévalorisait.

Alors, Heidi Klum a demandé à Sofia si on l’avait déjà appelée « Sofia Viagra » auparavant. « Non, on m’a déjà appelé comme ça, mais je suis célibataire », a déclaré la star colombienne avec un sourire, sous les applaudissements du public. Ahren baissa les yeux et sourit tandis que Sofia lançait un signe de paix pour mettre fin à l’échange coquette.

Sofia a été occupée à juger L’Amérique a du talent suite à sa séparation d’avec Joe. Le couple a annoncé qu’ils divorçaient après sept ans de mariage dans une déclaration commune publiée à Page six le 17 juillet. « Nous avons pris la décision difficile de divorcer », indique le communiqué. « En tant que deux personnes qui s’aiment et prennent soin l’une de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous abordons cette nouvelle phase de notre vie. »

Quelques jours après l’annonce de la séparation de Joe et Sofia, le Magic Mike XXL La star a déposé les documents de divorce. Il a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation et un accord prénuptial indiquait qu’ils prévoyaient de « conserver les actifs qu’ils avaient accumulés au cours de leurs sept années de mariage ». Sofia et Joe se sont mariés en novembre 2015 et n’ont pas eu d’enfants ensemble.

Sofia a déjà été mariée dans les années 1990 à son amour de lycée. Joe Gonzálezavec qui elle partage son fils Manolo31 ans. Sofia était fiancée à un autre acteur Nick Loeb de 2012 à 2014. Après leur séparation, Sofia est tombée amoureuse de Joe et ils se sont fiancés la veille de Noël 2014 après seulement six mois de relation.